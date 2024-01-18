2024 yılında 2 halka arz ve 2 turizm yatırımı planlıyoruz

Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) sırasında, küresel ekonominin özellikle Kovid-19 sonrası çok zor bir zaman geçirdiğini, enflasyonist baskıların ve tedarik zincirindeki sıkıntıların ekonomiyi çok ciddi etkilediğini söyledi.

Şimdi de insanlarda «acaba resesyon olacak mı, faizler yüksek kalacak mı, enflasyonla başa çıkabilecek miyiz?” gibi endişelerin bulunduğunu ancak kendisinin biraz daha optimist tarafta yer aldığını dile getiren Özdemir, “Kovid-19 sonrasında yaşanan tedarik zincirindeki sıkıntıların 2024’te daha iyiye gideceğini, bunların aşılacağını, Avrupa’da ve Amerika’da faiz indirimlerinin arka arkaya geleceğini düşünüyorum. Dolayısıyla dünya ekonomisi için daha optimist olduğumu söyleyebilirim” dedi.

“İş gücüne daha çok ücret ödeyeceğiz”

Özdemir, dünya genelinde de ekonomi için en büyük kırılganlıkların iş gücü olduğuna işaret ederek, “Şimdi Davos’ta da bunu tartışıyoruz. Özellikle teknolojik gelişmeler, yapay zekâdaki gelişmeler, dijitalleşme, makinelerin daha çok kullanılması iş gücünde ciddi bir baskı yaratıyor.

Savaşlar nedeniyle yaşanan çok ciddi sıkıntılar var. İş gücü sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada pahalı bir hale geliyor. Bu da aslında projelerde ve işlerde ciddi baskılara sebep oluyor. Bunlar nedeniyle hem iş gücünü yeniden yeteneklendireceğiz hem de iş gücüne daha çok ücret ödeyeceğiz” diye konuştu.

“TCMB ve ekonomi yönetiminin tedbirleri çok pozitif”

Ebru Özdemir, katıldığı toplantıların birisinde, uluslararası bir yatırımcının Türkiye’den konuşmaya başladığını ve özellikle ekonomide yaşanan son gelişmeleri çok pozitif değerlendirdiğini söyledi. Bu yatırımcının kendisine, “2024 itibarıyla Türkiye’ye yatırım yapmayı düşündüklerini ve 2026’da bunun en yüksek noktaya ulaşacağını” söylediğini aktaran Özdemir, hem TCMB hem de ekonomi yönetiminin aldığı tedbirleri çok pozitif değerlendirdiğinin altını çizdi.

Özdemir, “Zaten daha önce yapılan toplantılarda bize anlatılan çerçevede ilerliyor. Enflasyon, mayıs gibi yükselecek ve daha sonra aşağı doğru gidecek. 2024, dezenflasyon yılı olacak. Her şey zamanla oluyor. Atılan tüm adımların olumlu olduğunu ve 2024'ün, özellikle Türkiye'ye uluslararası yatırımcıların geleceği bir yıl olduğunu düşünüyorum. Gerek borsaya gerek doğrudan yatırımlar olarak Türkiye yılı olacağını düşünüyorum” dedi.

“İnşaat hala bizim amiral gemimiz”

Özdemir, 2023'te Avrupa'da kendilerini çok gururlandıran bir iş aldıklarını, kendi içinde güçlü müteahhitlerin olduğu İspanya’da Barcelona’nın stadyumunu yenileyeceklerini hatırlatarak, bu işi “Avrupa’ya açılan bir kapı” olarak gördüklerini söyledi. Özdemir, şu ifadeleri kullandı: “İnşaat hala bizim amiral gemimiz. 2024’te yapmak istediğimiz 2 önemli konu; 2 halka arz planlıyoruz. Birisi çimento, diğeri de yenilenebilir enerji sektöründe.

Dolayısıyla 2024 bizim için bu açılardan yoğun geçecek. Zaten bu yenilenebilir enerjinin içinde de 140 megavatlık büyük bir güneş enerjisini devreye alacağız. Yer aldığımız ülkelerde daha çok çalışmaya devam edeceğiz. Suudi Arabistan olsun, Katar olsun, Kuveyt olsun... İnşaat tarafımız güçlü bir şekilde devam ediyor. Bunun haricinde de yenilenebilir enerji bizim için önemli olacak.”

“Turizm de bizim için önemli sektörlerden biri olacak”

Ebru Özdemir, turizmde şu anda 6 bin yatakları bulunduğunu belirterek, “2 tane yatırım daha planlıyoruz, Türkiye’de ve Kıbrıs’ta. Turizm de bizim için önemli sektörlerden olacak. Bu halka arzlar çerçevesinde daha sonra birtakım satın almalar olabilir” dedi. Türkiye’de geçen yıl yaşanan deprem nedeniyle 10 milyon insanın yerinden olduğunu, el birliğiyle, yardımlaşarak bununla başa çıktıklarını anlatan Özdemir, bu konuları duyurmak amacıyla Davos’a katıldığını söyledi.