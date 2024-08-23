2024'ün ilk yarısında Opel Corsa, Almanya'da segmentinin lideri oldu

Almanya Federal Motorlu Taşımacılık Kurumu'nun (KBA) verilerine göre, Opel Corsa, yılın ilk 6 ayında tüm motor seçenekleriyle 20 bin 231 adet satılarak kendi segmentinin lideri konumuna geldi. Corsa Elektrikli ise kendi sınıfında elektrikli araçlar arasında liderliğini bu yıl da korudu.

Yılın ilk yarısında Almanya'da sınıfının en çok tercih edilen aracı olan Corsa ile ilgili açıklama yapan Opel Almanya Başkanı Patrick Dinger: "Opel'in binek araçlarına yönelik önemli artış, model gamının müşteri ihtiyaçlarına en iyi şekilde uyarlandığının net bir göstergesidir" dedi.

Teknolojisi ve güvenlik donanımı segmentinin ötesine

Opel'in mobilite ve gelişmiş mühendislik yeniliklerini, geniş bir müşteri kitlesi için erişebilir kılma vaadine ortak olan Corsa, yeni Opel Vizor marka yüzü ve sezgisel dijital kokpit teknolojisinin yanı sıra karşıdan gelen araç sürücüsünün gözlerinin kamaşmasını engelleyen yeni 'Intelli-Lux LED Matrix Light' ile çok sayıda üstün teknolojiyi ve güvenlik donanımını segmentinin ötesine taşıyarak sunuyor.