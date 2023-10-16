2028’de dünyanın en büyük soda külü üreticisi olacağız

Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, 10-12 Ekim'de Yunanistan'da gerçekleştirilen Dünya Soda Külü Konferansı'nda Şişecam'ın güçlü hedeflerini ve büyüme yolculuğunu anlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şişecam, ana sponsoru olduğu Dünya Soda Külü Konferansı'nda sektörün önemli oyuncularıyla bir araya geldi. Şişecam'ın soda külü alanındaki büyüme yolculuğunu katılımcılarla paylaşan Elverici, Şişecam'ın soda külü alanındaki üretim yolculuğuna 1969'da Türkiye'de başladığını belirtti.

“4 ülkedeki üretim coğrafi riski azaltıyor”

Elverici, "1997'de Bulgaristan'da 2006'da ise Bosna-Hersek'teki yatırımlarımızla büyüttüğümüz soda külü alanındaki varlığımız, 2019'da gerçekleştirdiğimiz ve 2021'de genişlettiğimiz ABD yatırımlarımızla bambaşka bir boyuta ulaştı.

Gerçekleştirdiğimiz bu yatırımların sonucunda dünyanın en büyük iki soda üreticisinden biri konumuna geldik" dedi. Elverici, Şişecam'ın ABD'de gerçekleştirdiği soda külü yatırımlarının küresel olarak tüm soda külü pazarına hizmet etme vizyonunun en önemli adımı olduğunu belirtti.

Bu yatırımın Şişecam'ın küresel pazardaki varlığını güçlendirirken esnekliğini de artırdığına dikkati çeken Elverici, şunları kaydetti: "4 ülkede gerçekleştirdiğimiz üretimimiz sayesinde günümüz dünyasının en önemli problemlerinden olan coğrafi riskleri azaltmayı da başardık. Camın tüm temel alanlarında ve kimyasallarda faaliyet gösteren en büyük dikey entegre oyuncu olan Şişecam, pazarda hem üretici hem de müşteri kimliğiyle yer alıyor.

Bu Şişecam'a pazardaki dalgalanmaları önceden tahmin etme yeteneği ve arz-talep yönetimi üzerinde üstün kontrol gücü kazandırıyor. Günümüzde 5 milyon ton üretimiyle dünyanın en büyük iki soda üreticisinden biri olan Şişecam, 2028'e kadar kademeli olarak devreye alınması planlanan ABD doğal soda yatırımı sonucunda, yönetimindeki 10 milyon tonu aşan global soda külü üretim kapasitesiyle dünyanın en büyük soda külü üreticisi haline gelecek."

“Stockton Liman İşletmesi 2027’de faaliyete başlayacak”

Elverici, Şişecam'ın bu yıl ABD'de doğal soda külü ihracatı hedeflerine ulaşmasını sağlayacak ve lojistik altyapısını oluşturacak önemli bir yatırıma daha imza attığını vurguladı.

ABD'de doğal soda külü yatırımlarının potansiyel lojistik ihtiyaçları için Ciner Grubu ile Şişecam'ın yüzde 100 sahipliğindeki bağlı ortaklığı Şişecam Chemicals USA, Stockton Liman İşletmesi Projesi'ni yürütecek olan Denmar US LLC'ye ortak olduğu bilgisini paylaşan Elverici, "Yıllık 5 milyon ton kapasiteli Stockton Liman İşletmesi yatırımımızın 2028 yılına kadar kademeli olarak devreye almayı planladığımız ABD’deki doğal soda külü yatırımımızla uyumlu olarak, 2027 yılında faaliyete başlamasını hedefliyoruz" diye konuştu.