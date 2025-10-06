3 bin sahada yerli ve milli 5G hamlesi

Ülke genelinde 3 bin 200’ü aş­kın 4,5G baz istasyonu ile hiz­met sunan ULAK Haberleşme AŞ, haberleşme altyapısının ge­leceğe uyumlu hale getirilmesi için çok yönlü bir dönüşüm sü­reci yürütüyor.

Şirket, mevcut ticari sahalarında 4,5G moder­nizasyon çalışmalarını sürdü­rürken 5G teknolojisine geçişi mümkün kılacak ürünlerinin de saha testlerini aşamalı şekilde gerçekleştiriyor. Bu süreçte, kul­lanıcı veri hızını artıracak Mas­sive MIMO teknolojisi gibi yeni nesil donanımların da saha test­leri devam ediyor.

Sahada testler başladı

ULAK’ın geliştirdiği yeni nesil 4,5G ve 5G uyumlu baz istasyo­nu ürünleri sahalarda test edili­yor. Bu ürünlerle 3 binden fazla saha 5G’ye geçişe hazır hale ge­tiriliyor. Bu dönüşüm, uzun va­dede 6G gibi daha ileri nesil tek­nolojilere altyapı hazırlığı açı­sından da kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Çalışmalar kapsamında, 2025 yılı sonuna kadar İstan­bul’un Hasdal bölgesinde, Tür­kiye’de ilk kez 5G üzerinden araçlar arası iletişim sağlayacak V2X destekli akıllı ulaşım siste­mi altyapısının devreye alınma çalışması aktif olarak ilerliyor. Bu projede, ULAK bünyesinde geliştirilen 5G temel bant üni­tesi, 5G uyumlu yol kenarı üni­tesi ve araç üstü ünitesiyle hiz­met verilecek.

ULAK’ın yurt dışında iki ülke­de aktif özel şebeke uygulamaları halen hizmet veriyor. 5G ürünle­rinin ticarileşme süreciyle bir­likte, şirketin Türk cumhuriyet­leri ve Afrika başta olmak üzere yeni pazarlarda ihracat faaliyet­lerini artırması hedefleniyor.

6G teknolojilerin de temeli atılıyor

ULAK Haberleşme AŞ Ge­nel Müdürü Ruşen Kömürcü, 5G için yürütülen çalışmaların sonraki nesil teknolojiler için de büyük önem taşıdığını söyledi. Kömürcü, “Haberleşme altya­pılarındaki yerli ve milli üretim kabiliyetimiz, ülkemizin dijital dönüşüm yolculuğunda strate­jik bir rol oynuyor. 5G’ye geçiş­te teknik test süreçlerini, tica­ri sahalarda aktif olarak sürdü­rüyoruz. Aynı zamanda yeni ürünlerimizi de saha testlerine hazırlıyoruz.

Bu süreç, yalnız­ca bugünün değil, 6G gibi ileri teknolojilerin de temelini oluş­turacak” dedi. ULAK Haberleş­menin, 2026’da ülke genelinde planlanan 5G’ye geçiş sürecine teknik, operasyonel ve ürünleş­me yönleriyle katkı sağlamayı sürdüreceğini vurgulayan Kö­mürcü, şirketin yürüttüğü bu ça­lışmaların, Türkiye’nin haber­leşme altyapısını geleceğin tek­nolojilerine hazır hale getirmeyi amaçladığını kaydetti.