300 bin KOBİ’yi ihracatçı yapacak

Fikret ÇENGEL

E-ticaret platformu Trendyol, Almanya ve Azerbaycan’ın ardından e-ihracat atağını Romanya, Yunanistan, Macaristan ve Çekya ile sürdürecek. Trendyol Grubu CEO’su Erdem İnan, “2024 yılı ilk çeyrek itibarıyla Doğu Avrupa pazarına açılacağız.

Amacımız Avrupa, Orta Doğu ve Körfez Ülkeleri’nin de içinde olduğu bölgenin lider e-ticaret şirketi olmak ve 300 binden fazla yerli üretici ve esnafımızı bu bölgeye satış yapar hale getirmek. Sonra ise Polonya, Slovakya ve Bulgaristan pazarlarına gireceğiz” dedi.

Giyim ve ev yaşam birinci sırada

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleşen, inovasyon etkinliği ‘InMerge Innovation Summit’te gazetecilerle bir araya gelen İnan, Azerbaycan pazarında 1.3 milyon müşteriye ve 6.3 milyon siparişe ulaştıklarını söyledi. İnan, "22 bin satıcımız kasım ayında Azerbaycan’a ihracat yaptı.

Bunların 17 bini ilk kez ihracat yaptı" dedi. 2023 yılında tüm yurtdışı operasyonlarını 3 milyon müşteri ve 12 milyon sipariş ile tamamlamayı hedeflediklerini ifade eden İnan, “2022 yılı başından bu yana 51 binden fazla satıcımızın ihracat yapmasına aracılık ettik. Bu satıcıların 42 bini ise ilk kez ihracat yaptı. İhracat yapan satıcılarımızın 7 bini deprem bölgesinden. Hedefimiz depremden etkilenen 11 ilimizdeki en az 35 bin satıcımızı ihracat yapar hale getirmek” diye konuştu.

5 milyar dolar yatırım planı

Satıcılarımız aracılığıyla gelecek yıl 2 milyar dolar, önümüzdeki üç yılda ise 10 milyar dolarlık e-ihracat hacmine ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen İnan, "Bu hedefe giderken 5 milyar dolarlık yatırım yapacağız. Bu yılın sonunda 60 binden fazla satıcımızı tek tuşla Körfez ülkelerine satış yapar hale getireceğiz. 2024 yılında 13 milyon ürünü, bölgedeki 4.5 milyon müşterimize ulaştırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.