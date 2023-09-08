5 aracı kurum BİM'in hisse hedef fiyatını güncelledi!
2. çeyrek finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından aracı kurumlar hisselerin yeni hedef fiyatlarını belirlemeye devam ediyor. Daha önce 10 aracı kurum BİM'in hedef fiyatını güncellemişti. Şimdi de 5 aracı kurum BİM için hedef fiyatını güncelledi.
2. çeyrek finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından aracı kurumlar hisselerin yeni hedef fiyatlarını belirlemeye devam ediyor. Daha önce 10 aracı kurum BİM'in hedef fiyatını güncellemişti. Şimdi de 5 aracı kurum BİM için hedef fiyatını güncelledi.
İnfo Yatırım
İnfo Yatırım, BİM Birleşik Mağazalar için hedef fiyatını 212 TL’den 309 TL’ye yükselterek, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.
Tacirler Yatırım
Tacirler Yatırım, BİM Birleşik Mağazalar için hedef fiyatını 222 TL’den 350 TL’ye yükselterek, tavsiyesini “al” dan “tut”a revize etti.
HSBC
HSBC, BİM Birleşik Mağazalar için hedef fiyatını 220 TL’den 310 TL’ye yükselterek, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.
Gedik Yatırım
Gedik Yatırım, BİM Birleşik Mağazalar için hedef fiyatını 197 TL’den 285 TL’ye yükselterek tavsiyesini “endeks üstü getiri” den “endekse paralel getiri”ye revize etti. (05 Eylül 2023)
Deniz Yatırım
Deniz Yatırım, BİM Birleşik Mağazalar için hedef fiyatını 206,6 TL’den 378,8 TL’ye yükselterek, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü. (05 Eylül 2023)