5G’den 3 milyar 534 milyon dolar gelir

Ferit PARLAK

1 Nisan’da tüm Türkiye’de kullanılmaya başlanacak olan 5G’de frekans ihale­si dün yapıldı. Bilgi Teknoloji­leri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 2 milyar 125 milyon dolar asgari bedel ile satışa su­nulan 5G ihalesinde toplam be­del KDV hariç 2 milyar 945 mil­yon dolar, KDV dahil Hazine’ye yapılacak ödeme 3 milyar 534 milyon dolar oldu.

Türkiye’de iletişim altya­pısını hızlandıracak olan 5G ihalesi dün Ankara’da yapıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) merkez bi­nasında gerçekleştirilen ihale­ye Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone katıldı. 700 MHz ve 3,5 GHz frekans bantlarında toplam 400 MHz frekans için yapılan ihale ile 11 farklı fre­kans paketi işletmecilere tahsis edildi. Bilgi Teknolojileri ve İle­tişim Kurumu (BTK) ve İhale Komisyonu Başkanı Ömer Ab­dullah Karagözoğlu, 5G ihalesi sonucunun, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunda onaylan­masının ardından kesinleşece­ğini belirtti.

Yaklaşık üç saat süren iha­lede en geniş frekans aralığı­nı 1,2 milyar dolar karşılığında Turkcell aldı. Türk Telekom 1,1 milyar dolar karşılığında ikinci geniş bandı alırken, Vo­dafone 627 milyon dolar ile son grubu kazandı.

A paketinden 1 milyar 280 milyon dolar

İhalede, kapalı teklifler aşa­masında en değerli frekans pa­ketleri olan A-1, A-2, A-3’te A-1 için Turkcell 429 milyon dolar, A-2 Vodafone 426, A-3 TT Mo­bil-Türk Telekom 425 milyon dolar teklif etti. A tipi lisans kul­lanımı için kapalı teklif veren tüm şirketler, 429 milyon dolar üzerinden 10 milyon dolarlık ar­tırımlarla sözlü teklife de katıl­dı. Kapalı teklifte 425 milyon do­larla en düşük teklifi veren Türk Telekom yetkilileri, kapalı tek­lifin geçerli olduğunu ifade ede­rek ihaleden çekildi. Turkcell ve Vodafone yetkilileri de açık ar­tırmaya katılmadı ve kapalı tek­liflerinin geçerli olduğunu ifade ettiler. Sonuçta A1 soyut paketi­ni ve bant içerisinde ilk yer seç­me hakkını 429 milyon dolarlık kapalı teklifiyle Turkcell kazan­dı. Turkcell temsilcileri 723-733 bantlarını seçti.

A2 soyut paketini ve bant içe­risinde ikinci yer seçme hakkını 426 milyon dolarlık kapalı tek­lifiyle Vodafone kazandı. Voda­fone temsilcileri 713-723 bant­larını seçti.

A3 soyut paketini ise 425 milyon dolarlık kapalı teklifiy­le Türk Telekom kazandı. Türk Telekom temsilcileri ise 703- 713 bantlarını seçti. A paketin­den toplamda 1 milyar 280 mil­yon dolar gelir elde edildi.

B paketlerinde heyecanlı artırma

İhalede 3,5 GHz frekans bantlarında 80'er MHz'lik B1, B2 ve B3 paketleri için Turk­cell’den 210 milyon dolar, Türk Telekom'dan 209 milyon do­lar, Vodafone'dan 201 milyon dolarlık teklif geldi. Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone söz­lü teklife katılma kararı aldı.

Açık artırmada Turkcell tek­lifi 214 miyon dolara yükselt­ti. Vodafone çekilme kararı al­dı. Türk Telekom da kapalı zarf­taki rakamı değiştirmedi. En yüksek teklifi 214 milyon dolar Turkcell vermiş oldu. İkinci en yüksek teklifi 209 milyon do­larla Türk Telekom, üçüncü en yüksek teklifi 201 milyon dolar­la Vodafone oldu. B1, B2 ve B3 paketleri için toplam 624 mil­yon dolara satıldı.

İhalede B4 soyut paketin­de Turkcell'in kapalı teklifi 50 milyon dolar, Türk Telekom'un teklifi 50 milyon dolar, Vodafo­ne'un teklifi 61 milyon dolar ol­du. Üç şirket de sözlü teklife ka­tılma kararı aldı.

Açık artırmada Türk Tele­kom 173 milyon dolar önerince Vodafone ihaleden çekilme ka­rarı aldı. Vodafone'un çeklime­si sonrası açık artırma Turkcell ve Türk Telekom arasında de­vam etti. Turkcell 179 milyon dolar teklifi ile Türk Telekom ara istedi. Aradan sonra 181 Turkcell'in 187 milyon dolar teklif etmesi sonrası Türk Tele­kom çekildi. B4 soyut paketini de 187 milyon dolar ile Turkcell kazandı.

B5’ten 186 milyon dolar

B5 soyut paketinin satışın­da kapalı zarfla Turkcell, Türk Telekom ve Vodafon’un teklifi 50' ser milyon dolar oldu. Açık artırma sürecinde Turkcell 52 milyon dolar, Türk Telekom 54 milyon dolar, Vodafone 56 mil­yon dolar teklif etti. Sonrasında Türk Telekom 180 milyon dolar teklif edince Vodafone çekildi.

Turkcell in teklifi 182 mil­yon dolara yükseltmesi sonra­sı Türk Telekom ara istedi. Ara sonrası teklifini Türk Telekom 184 milyon dolara yükseltirken, Turkcell'in 186 milyon dolar­lık teklifi sonrası Türk Telekom ihaleden çekildi ve B5 paketini de 186 milyon dolarla Turkcell kazandı.

B6’dan 208 milyon dolar

B6 soyut paketinin satışında Turkcell, Türk Telekom ve Vo­dafone 50 ser milyon dolar ka­palı teklif yaptı. Artırma süre­cinde Turkcell 52 milyon dolar, Türk Telekom 54 milyon dolar, Vodafone 56 milyon dolar tek­lif etti.

22 turu aşan artırma sonu­cunda Türk Telekom'un 198 milyon dolarlik teklifi sonra­sında Vodafone de artırmadan çekildi. Turkcell in teklifi 200 milyon dolara çıkarmasıyla Türk Telekom ara istedi. Turk­cell'in 208 milyon dolar teklif etmesi sonrası da Türk Tele­kom çekildi ve B6 soyut paketi­ni de Turkcell kazandı.

B7 ihalesine B1, B4, Bs ve B6 satışından 60 MHz kazandığı için Turkcell katılamadı. Açık artırmada ise en yüksek tekli­fi 212 milyon dolarla Türk Te­lekom verdi ve ihaleyi kazandı.

B8 ihalesine de B1, B4, Bs ve B6 satışından 60 MHz kazan­dığı için Turkcell katılamadı. Açık artırmada ise en yüksek teklifi 248 milyon dolarla Türk Telekom verdi ve ihaleyi ka­zandı.

Koç: Dijitalleşme serüveninde yeni bir sayfa açıyoruz

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, Türkiye için tarihi bir dönüm noktasına tanıklık ettiklerini belirterek şunları söyledi: “Türkiye’nin lider teknoloji şirketi ve operatörü olarak ülkemizin dijitalleşme serüveninde yeni bir sayfa açıyoruz. 5G sadece daha yüksek hızlar değil; gecikmenin minimuma indiği, milyonlarca cihazın aynı anda bağlandığı ve yepyeni iş modellerinin mümkün hale geldiği yeni bir çağ demek. Biz de bu yeni çağda ülkemizin dönüşümüne liderlik edeceğiz. Bugün frekans bantları için ödeyeceğimiz tutarla birlikte 30 milyar doları aşan bir yatırımı ülkemize yapmış olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Önal: Abone başı en yüksek kapasite kullanım hakkına sahip olduk

“2050 yılına kadar uzatılan imtiyaz sürecimizle Türkiye ekonomisine 20 milyar doların üzerinde doğrudan katkı sağlarken, bugün gerçekleştirilen 5G ihalesiyle ülkemiz ekonomisine 1 milyar doların üzerinde yeni bir katkı sunacağız” diyen Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “İhale sonrası en yakın rakibimizin 1,5 katı frekans aldık. 5G’de abone başı en yüksek kapasite kullanım hakkına sahip olduk. 5G ihalesindeki tüm paketlerde, planladığımız şekilde aldığımız frekanslar sayesinde, en iyi müşteri deneyimini sunma hedefimizi bir adım daha ileri taşıyor, Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkı sağlama sorumluluğumuzu sürdürüyoruz” açıklamasını yaptı.

Aksoy: 5 kıtadaki deneyimimizi Türkiye’ye getirmeye dünden hazırız

Ankara’da yapılan 5G yetkilendirme ihalesinde toplam 627 milyon dolar ödeyecek olan Vodafone, bu yatırım ile Türkiye’ye 2025 yılında yapılan en büyük üçüncü uluslararası doğrudan yatırıma imza atarken CEO Engin Aksoy, “Dünyada 5 kıtada 5G deneyimine sahip bir operatör olarak bu teknolojiye dünden hazırız. Sahada kurduğumuz tüm ekipmanlar 5G’ye hazır ve uygun durumda. Bugün en fazla sahada kapasite iyileşmesi yapan operatörüz. 1 Nisan 2026 itibarıyla 81 ilde 922 ilçeye yayılan kapsamamızla müşterilerimize en iyi 5G deneyimini sunacağız. 5G’nin gelişini müşterilerimizle kutlamak için özel bir kampanya da düzenliyoruz” dedi.

BTK Başkanı Karagözoğlu: 5G yerli imkanlarla geliştirildi

BTK Başkanı Ömer Abdullah Ka­ragözoğlu, “5G altyapıları için kri­tik altyapılara sahip 5G çekirdek şebekeyi, 5G baz istasyonunu, operasyon yazılımlarının ilk pro­totiplerini tamamen yerli imkan­larla geliştirdik” dedi.

Karagözoğlu, “Haberleşme Tek­nolojileri Kümelenmesi üyesi firmaların ihracat kapasitesini artırmak için Ticaret Bakanlı­ğı’nın program devreye alındı. Eğitim, danışmanlık, yurt dışı bağlantılar faaliyetlerinin yüz­de 70’i Bakanlık tarafından kar­şılanmaya başlandı. Yapılan çalışmalarla 4.5G şebekelerinde yerlilik oranı hedeflenen yüz­de 45’in üzerine çıkarak yüzde 52’ye ulaştı. Yeni ihale ile bu ora­nı yüzde 60’a yükseltmeyi he­defliyoruz” şeklinde konuştu.

5G alanındaki çalışmalarının so­mut adımlarla taçlandırıldığını dile getiren Karagözoğlu, “5G teknolojisi kullanmak isteyen şir­ketlere deneme izinleri verdik. Bu ihale, milli teknoloji hamlesi­nin en somut kilometre taşların­dan biridir. Atılan bu tarihi imza­nın ülkemiz için ilham kaynağı, vatandaşlarımız için daha hızlı, güvenli ve güçlü iletişim gelece­ğinin temeli olmasını diliyorum" diye konuştu.