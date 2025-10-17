5G’den 3 milyar 534 milyon dolar gelir
Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğu için büyük önem taşıyan 5G yetkilendirme ihalesi Ankara’da gerçekleştirildi. Üç mobil operatörün katıldığı ihale sonucunda Turkcell, 1 milyar 224 milyon dolarlık teklif karşılığında toplamda 160 MHz ile en yüksek frekans bandının sahibi oldu. Türk Telekom’un ödeyeceği bedel 1 milyar 94 milyon dolar olarak hesaplanırken, Vodafone 627 milyon dolarlık teklif verdi. İhale, Kurul onayının ardından kesinleşmiş sayılacak.
Ferit PARLAK
1 Nisan’da tüm Türkiye’de kullanılmaya başlanacak olan 5G’de frekans ihalesi dün yapıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 2 milyar 125 milyon dolar asgari bedel ile satışa sunulan 5G ihalesinde toplam bedel KDV hariç 2 milyar 945 milyon dolar, KDV dahil Hazine’ye yapılacak ödeme 3 milyar 534 milyon dolar oldu.
Türkiye’de iletişim altyapısını hızlandıracak olan 5G ihalesi dün Ankara’da yapıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) merkez binasında gerçekleştirilen ihaleye Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone katıldı. 700 MHz ve 3,5 GHz frekans bantlarında toplam 400 MHz frekans için yapılan ihale ile 11 farklı frekans paketi işletmecilere tahsis edildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve İhale Komisyonu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, 5G ihalesi sonucunun, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunda onaylanmasının ardından kesinleşeceğini belirtti.
Yaklaşık üç saat süren ihalede en geniş frekans aralığını 1,2 milyar dolar karşılığında Turkcell aldı. Türk Telekom 1,1 milyar dolar karşılığında ikinci geniş bandı alırken, Vodafone 627 milyon dolar ile son grubu kazandı.
A paketinden 1 milyar 280 milyon dolar
İhalede, kapalı teklifler aşamasında en değerli frekans paketleri olan A-1, A-2, A-3’te A-1 için Turkcell 429 milyon dolar, A-2 Vodafone 426, A-3 TT Mobil-Türk Telekom 425 milyon dolar teklif etti. A tipi lisans kullanımı için kapalı teklif veren tüm şirketler, 429 milyon dolar üzerinden 10 milyon dolarlık artırımlarla sözlü teklife de katıldı. Kapalı teklifte 425 milyon dolarla en düşük teklifi veren Türk Telekom yetkilileri, kapalı teklifin geçerli olduğunu ifade ederek ihaleden çekildi. Turkcell ve Vodafone yetkilileri de açık artırmaya katılmadı ve kapalı tekliflerinin geçerli olduğunu ifade ettiler. Sonuçta A1 soyut paketini ve bant içerisinde ilk yer seçme hakkını 429 milyon dolarlık kapalı teklifiyle Turkcell kazandı. Turkcell temsilcileri 723-733 bantlarını seçti.
A2 soyut paketini ve bant içerisinde ikinci yer seçme hakkını 426 milyon dolarlık kapalı teklifiyle Vodafone kazandı. Vodafone temsilcileri 713-723 bantlarını seçti.
A3 soyut paketini ise 425 milyon dolarlık kapalı teklifiyle Türk Telekom kazandı. Türk Telekom temsilcileri ise 703- 713 bantlarını seçti. A paketinden toplamda 1 milyar 280 milyon dolar gelir elde edildi.
B paketlerinde heyecanlı artırma
İhalede 3,5 GHz frekans bantlarında 80'er MHz'lik B1, B2 ve B3 paketleri için Turkcell’den 210 milyon dolar, Türk Telekom'dan 209 milyon dolar, Vodafone'dan 201 milyon dolarlık teklif geldi. Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone sözlü teklife katılma kararı aldı.
Açık artırmada Turkcell teklifi 214 miyon dolara yükseltti. Vodafone çekilme kararı aldı. Türk Telekom da kapalı zarftaki rakamı değiştirmedi. En yüksek teklifi 214 milyon dolar Turkcell vermiş oldu. İkinci en yüksek teklifi 209 milyon dolarla Türk Telekom, üçüncü en yüksek teklifi 201 milyon dolarla Vodafone oldu. B1, B2 ve B3 paketleri için toplam 624 milyon dolara satıldı.
İhalede B4 soyut paketinde Turkcell'in kapalı teklifi 50 milyon dolar, Türk Telekom'un teklifi 50 milyon dolar, Vodafone'un teklifi 61 milyon dolar oldu. Üç şirket de sözlü teklife katılma kararı aldı.
Açık artırmada Türk Telekom 173 milyon dolar önerince Vodafone ihaleden çekilme kararı aldı. Vodafone'un çeklimesi sonrası açık artırma Turkcell ve Türk Telekom arasında devam etti. Turkcell 179 milyon dolar teklifi ile Türk Telekom ara istedi. Aradan sonra 181 Turkcell'in 187 milyon dolar teklif etmesi sonrası Türk Telekom çekildi. B4 soyut paketini de 187 milyon dolar ile Turkcell kazandı.
B5’ten 186 milyon dolar
B5 soyut paketinin satışında kapalı zarfla Turkcell, Türk Telekom ve Vodafon’un teklifi 50' ser milyon dolar oldu. Açık artırma sürecinde Turkcell 52 milyon dolar, Türk Telekom 54 milyon dolar, Vodafone 56 milyon dolar teklif etti. Sonrasında Türk Telekom 180 milyon dolar teklif edince Vodafone çekildi.
Turkcell in teklifi 182 milyon dolara yükseltmesi sonrası Türk Telekom ara istedi. Ara sonrası teklifini Türk Telekom 184 milyon dolara yükseltirken, Turkcell'in 186 milyon dolarlık teklifi sonrası Türk Telekom ihaleden çekildi ve B5 paketini de 186 milyon dolarla Turkcell kazandı.
B6’dan 208 milyon dolar
B6 soyut paketinin satışında Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone 50 ser milyon dolar kapalı teklif yaptı. Artırma sürecinde Turkcell 52 milyon dolar, Türk Telekom 54 milyon dolar, Vodafone 56 milyon dolar teklif etti.
22 turu aşan artırma sonucunda Türk Telekom'un 198 milyon dolarlik teklifi sonrasında Vodafone de artırmadan çekildi. Turkcell in teklifi 200 milyon dolara çıkarmasıyla Türk Telekom ara istedi. Turkcell'in 208 milyon dolar teklif etmesi sonrası da Türk Telekom çekildi ve B6 soyut paketini de Turkcell kazandı.
B7 ihalesine B1, B4, Bs ve B6 satışından 60 MHz kazandığı için Turkcell katılamadı. Açık artırmada ise en yüksek teklifi 212 milyon dolarla Türk Telekom verdi ve ihaleyi kazandı.
B8 ihalesine de B1, B4, Bs ve B6 satışından 60 MHz kazandığı için Turkcell katılamadı. Açık artırmada ise en yüksek teklifi 248 milyon dolarla Türk Telekom verdi ve ihaleyi kazandı.
Koç: Dijitalleşme serüveninde yeni bir sayfa açıyoruz
Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, Türkiye için tarihi bir dönüm noktasına tanıklık ettiklerini belirterek şunları söyledi: “Türkiye’nin lider teknoloji şirketi ve operatörü olarak ülkemizin dijitalleşme serüveninde yeni bir sayfa açıyoruz. 5G sadece daha yüksek hızlar değil; gecikmenin minimuma indiği, milyonlarca cihazın aynı anda bağlandığı ve yepyeni iş modellerinin mümkün hale geldiği yeni bir çağ demek. Biz de bu yeni çağda ülkemizin dönüşümüne liderlik edeceğiz. Bugün frekans bantları için ödeyeceğimiz tutarla birlikte 30 milyar doları aşan bir yatırımı ülkemize yapmış olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.
Önal: Abone başı en yüksek kapasite kullanım hakkına sahip olduk
“2050 yılına kadar uzatılan imtiyaz sürecimizle Türkiye ekonomisine 20 milyar doların üzerinde doğrudan katkı sağlarken, bugün gerçekleştirilen 5G ihalesiyle ülkemiz ekonomisine 1 milyar doların üzerinde yeni bir katkı sunacağız” diyen Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “İhale sonrası en yakın rakibimizin 1,5 katı frekans aldık. 5G’de abone başı en yüksek kapasite kullanım hakkına sahip olduk. 5G ihalesindeki tüm paketlerde, planladığımız şekilde aldığımız frekanslar sayesinde, en iyi müşteri deneyimini sunma hedefimizi bir adım daha ileri taşıyor, Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkı sağlama sorumluluğumuzu sürdürüyoruz” açıklamasını yaptı.
Aksoy: 5 kıtadaki deneyimimizi Türkiye’ye getirmeye dünden hazırız
Ankara’da yapılan 5G yetkilendirme ihalesinde toplam 627 milyon dolar ödeyecek olan Vodafone, bu yatırım ile Türkiye’ye 2025 yılında yapılan en büyük üçüncü uluslararası doğrudan yatırıma imza atarken CEO Engin Aksoy, “Dünyada 5 kıtada 5G deneyimine sahip bir operatör olarak bu teknolojiye dünden hazırız. Sahada kurduğumuz tüm ekipmanlar 5G’ye hazır ve uygun durumda. Bugün en fazla sahada kapasite iyileşmesi yapan operatörüz. 1 Nisan 2026 itibarıyla 81 ilde 922 ilçeye yayılan kapsamamızla müşterilerimize en iyi 5G deneyimini sunacağız. 5G’nin gelişini müşterilerimizle kutlamak için özel bir kampanya da düzenliyoruz” dedi.
BTK Başkanı Karagözoğlu: 5G yerli imkanlarla geliştirildi
BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, “5G altyapıları için kritik altyapılara sahip 5G çekirdek şebekeyi, 5G baz istasyonunu, operasyon yazılımlarının ilk prototiplerini tamamen yerli imkanlarla geliştirdik” dedi.
Karagözoğlu, “Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi üyesi firmaların ihracat kapasitesini artırmak için Ticaret Bakanlığı’nın program devreye alındı. Eğitim, danışmanlık, yurt dışı bağlantılar faaliyetlerinin yüzde 70’i Bakanlık tarafından karşılanmaya başlandı. Yapılan çalışmalarla 4.5G şebekelerinde yerlilik oranı hedeflenen yüzde 45’in üzerine çıkarak yüzde 52’ye ulaştı. Yeni ihale ile bu oranı yüzde 60’a yükseltmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.
5G alanındaki çalışmalarının somut adımlarla taçlandırıldığını dile getiren Karagözoğlu, “5G teknolojisi kullanmak isteyen şirketlere deneme izinleri verdik. Bu ihale, milli teknoloji hamlesinin en somut kilometre taşlarından biridir. Atılan bu tarihi imzanın ülkemiz için ilham kaynağı, vatandaşlarımız için daha hızlı, güvenli ve güçlü iletişim geleceğinin temeli olmasını diliyorum" diye konuştu.