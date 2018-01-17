5n1pr, ViaCon Türkiye’nin iletişim ajansı oldu

17 Ocak 2018

Birçok sektörde iletişim danışmanlığı hizmeti veren 5N1PR İletişim Danışmanlığı, merkezi İsveç’te bulunan, 30 ülkede faaliyet gösteren ViaCon'un Türkiye'deki iletişim ajansı oldu.

Bünyesine kattığı müşterilerle hizmet ağını sürekli genişleten 5N1PR; STK, Bilişim, Ulaşım Turizm, İnşaat, Gıda ve perakende, Lojistik, gibi sektörlerdeki markalara iletişim danışmanlığı hizmeti veriyor.

5N1PR İletişim Danışmanlığı Genel Koordinatörü Kenan Kaffar, "Müşterilerinin kurumsal itibarlarını yönetirken; hedef kitleleri ile olan iletişim süreçlerinin amaçlarıyla tutarlı olmasını, bu süreçlere somut çözümler, konuya özel yaklaşımlar ve ölçülebilir sonuçlar almalarını sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

1986 yılında İsveç ve Norveç'te faaliyete başlayan ViaCon, Avrupa, BDT devletleri ve Ortadoğu’da 18 ülkede, 30 grup şirketi ile faaliyetine devam ediyor. ViaCon 2010 yılından beri Saferoad Holding bünyesinde yer alıyor. Alanında Avrupa'da önemli bir konumda olan ViaCon; Esnek plastik ve esnek çelik boru üretimi yanında menfez, köprü, hayvan geçişleri ve tüneller için oluklu çelik yapılar inşa ediyor.