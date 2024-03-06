6 proje teslim edecek, temettü dağıtacak

Hamide HANGÜL

Gayrimenkul, perakende, turizm, sanayi, enerji ve girişim sermayesi yatırım fonu sektörlerinde faaliyet gösteren ve 1977 yılında kurulan Artaş Holding, 2024 yılı içerisinde toplam 821 bin metrekare büyüklüğe sahip 6 projesini teslim edecek.

Projelerin detayları ve hedeflere ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, insanları ev sahibi yapmak için yola çıktıklarını belirtti. İstanbul’da olası bir deprem riskine de dikkati çeken Çetinsaya, deprem gerçeği karşısında kamunun kentsel dönüşüm için yaptığı çalışmaların doğru olduğunu, dönüşümün kolay olmadığını, hem maddi hem de manevi boyutları olduğuna işaret etti.

Öte yandan inşaat maliyetlerinin de 3 kat arttığına işaret eden Çetinsaya, “Pandemi dünyanın yaşam şeklini, çalışma hayatını değiştirdi, ofisler küçüldü. O bakımdan devlet bir adım atıyor ve 1,5 milyon TL katkı sağlıyor. Dönüşüm için ‘700 bin TL hibe, 100 bin TL de taşıma masrafını vereyim, kiranı da 24 ay karşılayalım’ diyor. Devletimiz ne yapabilir ki başka? Onun için biz de bir adım gitmeliyiz.

Vatandaş diyor ki ‘devlet yapsın devlet versin.’ Yok öyle bir şey. Devlet sağlık mı, savunma mı kentsel dönüşüm mü yapacak? Bu bir adımdır başlangıçtır. Bu riskten kurtulmanın kentsel dönüşüm yapmanın yolu özveridir” dedi. Kredi faizlerine de değinen Çetinsaya, yüksek faizin sektörü etkilediğini, % 45-50 faiz olursa inşaat sektörünün devam edemeyeceğini kaydetti.

İstanbul’da yarım kalan 100 bin konuta çözüm şart

İstanbul’da yarım kalan konut stokuna da dikkati çeken Çetinsaya, mali gücü yetersiz, tecrübesiz firmalar nedeniyle çok sayıda konut projesinin atıl kaldığını vurguladı. Çetinsaya, sadece İstanbul’da hukuki süreçlere takılmış 100 bin konut olduğuna vurgu yaparak, “Devlet buna çare bulmalı” diye konuştu.

Portföy değeri 1 milyar dolar

Çetinsaya, Avrupakent GYO hisselerine ilişkin bir soru üzerine, borsaya alışmaya başladıklarını belirterek, “Şu anda 48-50 civarında. 4 Nisan’daki genel kurulumuz sonrasında daha iyi bir noktaya geleceğimize inanıyorum. Bugün 47 GYO var. Temettü dağıtan biziz. Bizde şirket statüsü, yüzde 50 temettü dağıtma şartı var, yüzde 50’nin altın yok ancak üstü olacak. Bunun içinde 1.340 tane kiracı ve bağımsız bölüm var. Portföy değeri 1 milyar dolar. Biz gazoz satmıyoruz, gayrimenkule ortak ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu yıl 6 konut projesi teslim edecek

Gayrimenkul projelerini hayata geçiren Artaş Holding, Avrupa Konutları Saklıvadi, Avrupa Konutları Esentepe, Artaş Ticaret ve Sanayi Merkezi, Avrupa Residence Yamanevler, Avrupa Konutları Ata ve Avrupa konutları Yeni Mahalle olmak üzere 6 projesini 2024 yılı içerisinde teslim edeceğini açıkladı. Avrupa Konutları projelerinde bugüne kadar 40 bine yakın konutu tamamlayan Artaş Holding, 821 bin metrekare büyüklüğü sahip binlerce dairenin bu yıl da teslimini gerçekleştirecek.

Erken uyarı sistemine yatırım

Kapasitelerini 2024 yılı için doldurduklarını söyleyen Süleyman Çetinsaya, yeni projeler hakkında bilgi verdi. Çetinsaya, “2025 yılında 4 yeni projeyi daha hayata geçireceğiz. Şişli ve Güneşli’de yeni projelerimiz var, 3 bin 500 konutluk projemiz olacak” dedi. Toplantıda verilen bilgilere göre, Artaş Holding, yüksek teknolojiyle depremi, yerinde tespit eden, deprem öncesi bölgeye uyarı gönderen ve otonom tedbir alınmasını sağlayan entegre bir sistem EDIS’e yaptı. EDIS sistemi, hali hazırda Emlak Konut GYO ve özel sektör konut projeleriyle alışveriş merkezleri, hastaneler ve sanayi sitelerinde kullanılırken, önümüzdeki dönemde tüm yapılara entegre edilmesi planlanıyor.