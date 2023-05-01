65 milyon euroluk yeni yatırımla üretim kapasitesini ikiye katladı
Eczacıbaşı Topluluğu, Manisa’daki fabrikasındaki temizlik kâğıtları üretim kapasitesini iki katına çıkardı. 65 milyon euroluk yatırım gerçekleştiren Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nin toplam temizlik kâğıtları üretim kapasitesi, 250 bin tona ulaştı. Şirket gelecek 3 yıl içinde toplam 110 milyon euroluk bir yatırım daha planlıyor.
Başak Nur GÖKÇAM
Türkiye’de kişisel hijyen alışkanlıklarının gelişmesinin yanı sıra pazarın büyümesine öncülük etmeyi amaçlayan Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, üretim kapasitesini artıracak yeni yatırımı devreye alıyor. Manisa’daki fabrikasında 5’inci kâğıt makinesi üretim hattını devreye sokan topluluk, uluslararasılaşma planları kapsamında ihracatını da artırmayı hedefliyor. Eczacıbaşı Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı “Yaşanan deprem felaketinin yaralarını sarmak üzere seferberliği devam ettiriyor, ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacak yatırımların özellikle bu dönemde çok önemli ve değerli olduğuna inanıyoruz. Türkiye’yi temizlik kâğıdı ile tanıştıran ve sektöre öncülük eden Eczacıbaşı Topluluğu olarak, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında Manisa’da yeni bir yatırım yapmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi. Eczacıbaşı, Eczacıbaşı’nın hikâyesinde Yalova ile beraber Manisa fabrikalarının ve temizlik kâğıtları markalarının çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.
Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Atalay Gümrah, “Bu yatırım, lider olduğumuz Türkiye pazarında daha yenilikçi ürünler üretmemize imkan tanıyacak yeni yatırımları da beraberinde getirecek” dedi. Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nin 1969 yılından bu yana durmaksızın büyüdüğünü belirten Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri CEO’su Bülent Kozlu ise, “Son üç açılışımızın, ikisini yaptık. Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri olarak 2022 yılında Fas’ta bir fabrikamızı hayata geçirmiştik. Şimdi ise Türkiye’deki iki fabrikamızdan biri olan Manisa’daki fabrikamızda 5’inci kâğıt makinesi üretim hattının açılışını yaptık. Bu yatırımlarla kapasitedeki artış yüzde 100’e ulaştı” diye konuştu.
Geçen seneyi 400 milyon euro ciro ile kapattıklarını söyleyen Kozlu, satışların yüzde 25’inin 60 ülkeye ihracattan geldiğini belirtti. Türkiye’de bulundukları kategoride lider markaları bünyelerinde barındırdıklarını da ekleyen Kozlu, şöyle devam etti: “Ev dışı kullanım hariç olmak üzere 11.5 milyar liralık büyüklüğe ulaşan Türkiye temizlik kâğıtları pazarı, kişisel bakım kategorisindeki en yüksek paya sahip. Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri yüzde 22 pazar payı ile halihazırda markalı temizlik kâğıtları kategorisinin lider şirketi. 65 milyon euro yatırımla devreye aldığımız 5’inci kâğıt makinemiz ile, Manisa fabrikamızdaki üretim kapasitemizi iki katına çıkarırken toplam kapasitemizi yüzde 40 artırarak 250 bin tona yükseltiyoruz.”
Kâğıttaki Selpak ve Solo markaları ile geniş bir yelpazeye hitap ettiklerini belirten Kozlu, Türkiye’de yüzde 22 pazar payı ile sektörün lideri konumunda olduklarını söyleyerek, “Bu yıl yüzde 35’e, 5 yılda ise yüzde 50’ulaşmayı hedefliyoruz. Temizlik kâğıtları kategorimizde önce Fas’a ardından Manisa’ya yaptığımız yatırımlara, önümüzdeki dönemde yine Manisa’da yapacağımız yeni yatırımı da dahil ettiğimizde, 2022-2024’ü kapsayan 3 yıllık dönemde toplam 110 milyon euroluk bir yatırım gerçekleştirmiş olacağız. Ayrıca bu yatırımımız ihracatımızı büyütürken, Fas fabrikamızı da ürettiği bobinler ile besleyecek” dedi.
Kişi başı kâğıt tüketimi 7.5 kilo
Önceliklerini “Büyüme, dijitalleşme ve inovasyon, sürdürülebilirlik” şeklinde tanımladıklarını belirten Bülent Kozlu, “Sadece yatırımla büyümek mümkün değil. Bizim yeniliklerle tüketiciye ulaşmamız ve hayatı kolaylaştırmamız gerekiyor. Bu noktada maliyeti azaltırken, verimliliği artırmanın en önemli hedeflerimiz arasında olduğunu söyleyebiliriz. Tüm bunların sağlanmasının ise sürdürülebilirlik temeline dayandığının bilincinde olmak şart. Çünkü Türkiye’de kişi başı kâğıt tüketimi 7.5 kilogram" dedi.
Atıkların yüzde 95’i geri kazanılıyor
Dijitalleşmenin önemine vurgu yapan Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Operasyon Direktörü Erdem Ülkümen, “Sürdürülebilirlik bizim öncelikli konularımız arasında. 2023 yılı planları içinde, tüketim için yaklaşık 5.5 megavatlık bir güneş enerjisi sistemini çatılarımıza yerleştirmeyi planlıyoruz. Su tüketimi de diğer önem verdiğimiz alanların başında geliyor. 2023 yılı içinde de yeni projelerle 30 bin metreküp su tüketimini azaltmayı hedefliyoruz" diye konuştu.