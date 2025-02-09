7 bin çalışan mağdur! KFC ve Pizza Hut çalışanlarından protesto

ABD merkezli Yum! Brands'in, Türkiye'deki KFC ve Pizza Hut restoranlarının işletmecisi İş Gıda ile franchise anlaşmalarını feshetmesinin ardından, şirketin çalışanları maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle protesto gösterilerine başladı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere çeşitli şehirlerde düzenlenen eylemlerde, bazı işçiler haklarını almak için hukuki yola başvurmuş durumda.

3 aylık geçici mühlet kararı

Yum! Brands, İş Gıda'nın kalite standartlarını karşılayamadığını belirterek, 283 KFC ve 254 Pizza Hut şubesinin işletme anlaşmasını sonlandırdığını duyurmuştu. İş Gıda ise 8 Ocak’ta yaptığı açıklamada, operasyonlarının herhangi bir kalite sorunu olmadığını ve faaliyetlerine devam ettiğini bildirmişti. Ancak süreç ilerledikçe, şirketin İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato talebiyle başvurduğu öğrenildi. Mahkeme, 31 Ocak’ta İş Gıda’ya 3 aylık geçici mühlet kararı verdi ve şirkete üç konkordato komiseri atandı.

7 bin çalışan mağdur oldu

Protestolar sürerken, şubelerin birer birer kapatıldığı ve birçok çalışanın maaşlarını alamadan işten çıkarıldığı bildiriliyor. İdari personel için ofise gitmelerinin gerekmediği ve evden çalışabilecekleri söylenirken, çalışanların büyük kısmı hukuki yola başvurdu. Şirketin 7 bin çalışanı mağdur olurken, çalışanlar haklarını almak için protesto gösterilerini artırarak devam ettiriyor.

Yum! Brands, geçtiğimiz günlerde 2024 yılı mali sonuçlarını açıklayarak 1,5 milyar dolar net kâr elde ettiğini duyurdu. Şirketin toplam geliri ise 7,5 milyar dolara ulaşarak piyasa beklentilerini geçti. KFC, Taco Bell, Pizza Hut ve Habit Burger Grill markaları altında 61 binin üzerinde restoranı bulunan Yum! Brands, dünya çapında 155'ten fazla ülke ve bölgede faaliyet gösteriyor.