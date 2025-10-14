82 milyon dolarlık yatırım: Çimsa, ABD’de gri çimento üretimine başladı

“Yerelden küresele” dönüşüm stratejisi kapsamında uluslararası büyümesini hızlandıran Çimsa, ABD’deki gri çimento öğütme tesisi yatırımını tamamladı.

Çimsa’nın bağlı ortaklığı Cimsa Americas Cement Manufacturing and Sales Corporation tarafından Houston’da yaklaşık 82 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen yeni tesis, yıllık 600 bin ton gri klinker öğütme kapasitesine sahip olacak.

Hali hazırda ABD’deki beyaz çimento öğütme tesisiyle yıllık 300 bin tonluk üretim kapasitesine sahip olan şirket, yeni yatırımıyla birlikte ABD gri çimento pazarındaki konumunu üretim yetkinliğini ekleyerek daha da güçlendirmiş oldu.

Beyaz çimentoda olduğu gibi gri çimentoda da global bir marka yaratma hedefi doğrultusunda hayata geçirilen bu tesis, Çimsa’nın Türkiye dışındaki ikinci gri çimento üretim üssü oldu. Bu yatırımla birlikte Çimsa, aynı coğrafyadaki hem beyaz hem de gri çimento üretim portföyüyle ABD’de çok daha güçlü bir oyuncu haline geldi.

"Önemli bir dönüm noktası"

Çimsa CEO’su Umut Zenar, yeni yatırımı “küresel dönüşüm yolculuğunda önemli bir dönüm noktası” olarak nitelendirdi. Zenar, “2020’de başlattığımız stratejik dönüşümle hedefimiz, coğrafi üretim çeşitliliği ve güçlü ürün gamıyla Çimsa’yı tam anlamıyla küresel bir oyuncu haline getirmekti. ABD’deki yeni tesisimizle artık sadece ihracat yapan değil, yerinde üretim yapan bir şirketiz” dedi.

Zenar, ABD’deki yeni tesisin şirketin lojistik avantajlarını artıracağını, müşteri hizmetlerini hızlandıracağını ve pazar payını büyüteceğini belirtti.

“Döviz bazlı gelirlerimizi artıracağız”

ABD pazarında hem gri hem beyaz çimento üretimi yapmanın Çimsa’nın finansal yapısını güçlendireceğini vurgulayan Zenar, “Bugün ABD’de satılan her beş beyaz çimentodan biri Çimsa imzası taşıyor. Yeni gri çimento yatırımımız, döviz bazlı gelirlerimizin toplam içindeki payını artırmamıza katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

ABD’de üretim yapan ilk Türk çimento şirketi

Zenar, Çimsa’nın ABD’de üretim yapan ilk ve tek Türk çimento üreticisi olduğunun altını çizerek, “Dünyada iş yapış şekilleri değişiyor. Müşteriye yakın olmak artık en büyük fark yaratma unsurlarından biri. Yerinde üretim kabiliyetimizle tedarikte süreklilik sağlamayı ve müşterilerimize daha yüksek değer yaratmayı hedefliyoruz” dedi.