A Milli Futbol Takımı'na 'Memleket İçin Söyle' sürprizi
Ülker, resmi sponsoru olduğu A Milli Futbol Takımı’na desteğini bu kez de çok özel bir projeye imza atarak veriyor. Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi, daha önce dillere dolanan 'Hep seninleyiz Türkiye' marşı, markanın ve 35 müzisyenin de desteğiyle Milli Takımımızın heyecanına ortak oluyor.
Türk sporuna uzun yıllardır destek veren ve A Milli Takım’ın resmi sponsoru olan Ülker, 35 sanatçıyı 'Memleket İçin Söyle' konseptiyle bir araya getirdi. Türkiye’nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine birçok sanatçı tulum, bağlama, zurna, bateri, klarnet ve elektro gitar gibi farklı enstrümanlar eşliğinde marşa eşlik etti.
'Doğa İçin Çal' projesinin yapımcısı Fırat Çavaş’ın, benzer bir konseptle kurguladığı klip, her sanatçının kendi memleketinden seslendirdiği marşın dizelerin birleştirilmesiyle oluşturuldu. Ülker tarafından, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda A Milli Takım’a destek için yapılan ve dillere dolanan bu sene de 'Memleket Kalbimde' reklam filminde kullanılan marşın seslendirildiği klibin sonunda ay-yıldızlı formalarıyla ellerini kalplerine götüren sanatçılar sporculara yürekten destek verdi.