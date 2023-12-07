Abalıoğlu, İzmir'e iki yeni yatırım daha planlıyor

Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alan Abalıoğlu Yağ, İzmir’de iki yeni yatırım daha yapmaya hazırlanıyor. Abalıoğlu Yağ, yaptığı bu yatırımlar ile İzmir Çiğli, Aliağa ve Mersin fabrikalarında toplamda 4 bin 900 ton soya fasülyesi işleme kapasitesine sahip olacak.

Aliağa’da 100 dönüm arazi üzerinde kurulacak yeni tesiste günlük 2 bin 500 ton soya fasülyesi işleme kapasitesine ulaşacak olan şirket, bu yatırımıyla, Türkiye’nin SPC olarak adlandırılan ilk soya protein konsantresi üretimini de devreye sokarak, hayvan beslemede ham madde olarak kullanılan yüksek proteinli soya küspesi üretimiyle ürün gamını çeşitlendirecek.

Bu yatırımlarla Aliağa’daki mevcut tesislerinde ayçiçek çekirdeği kırma kapasitesini de artırmış olacak. Her iki yatırımın da projelendirmeleri için dünyanın alanında önde gelen mühendislik firmaları seçildi.

Hem 40'tan fazla ülkeye ihracat yapıyor

Aliağa’daki yatırımın projesini; proses teknolojilerinde mühendislik hizmeti veren, dünyanın alanındaki en yaratıcı lider şirketi olarak tanımlanan Crown gerçekleştirirken Çiğli’deki yatırımı, İtalya’nın önde gelen mühendislik firması Andreotti Impianti ile yüksek kalite makine ve teknoloji üretimi yapan İsviçre merkezli Bühler AG gerçekleştiriyor.

Yatırım hakkında açıklama yapan Abalıoğlu Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Abalıoğlu; “Bu iki yeni yatırımımızla İzmir’deki tesislerimizi toplam 200 bin metrekareye çıkarmış oluyoruz. İzmir Çiğli’deki ek tesisimizin 2024 yılında faaliyete geçmesi ile tesisimiz, günlük bin 400 ton soya fasulyesi işleme kapasitesine sahip olacak. 2025 yılı içinde ise Aliağa’daki yatırımımızı sonuçlandırarak faaliyete almayı hedefliyoruz.

Köklü geçmişimiz, işimize gösterdiğimiz özen, teknoloji ve insan kaynağına yaptığımız yatırımlar ve bilgi birikimimiz sayesinde sadece ülkemizde değil, global pazarlarda da büyüyoruz. Bugün 40’tan fazla ülkeye ayçiçek yağı ve soya yağı ihracatı yapıyoruz. Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Gana, Hindistan, İngiltere, Mısır, Ruanda ve Senegal gibi dünyanın dört bir yanındaki pazarlara ulaşıyoruz’’ dedi.