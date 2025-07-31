ABD yaptırımları ve yapay zeka stokları Samsung’un karını eritti

Samsung Electronics, 2025 yılının ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin faaliyet kârı, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 10,4 trilyon won’dan yüzde 55 düşerek 4,7 trilyon won’a (yaklaşık 3,4 milyar dolar) geriledi. Bu keskin düşüş, küresel yarı iletken endüstrisinde derinleşen sıkıntıların etkisini bir kez daha ortaya koydu.

Çip bölümünde büyük çöküş

Samsung’un bir zamanlar en kârlı birimi olan çip bölümü, faaliyet kârında yüzde 94 oranında düşüş yaşadı. Bölüm, yalnızca 400 milyar won (288 milyon dolar) faaliyet kârı elde ederek son altı çeyreğin en düşük seviyesini gördü. Bu rakam, analistlerin 2,73 trilyon wonluk beklentisinin oldukça gerisinde kaldı.

Gerilemenin ana nedeni, ABD’nin Çin’e yönelik ihracat kontrolleriyle tetiklenen yapay zeka çiplerine yönelik satış kısıtlamaları ve tek seferlik envanter maliyeti oldu. Özellikle döküm işindeki satılamayan çipler, bölümün gelirini ciddi şekilde düşürdü.

Sunucu bellekleri direnç gösterdi

Samsung, sunucularda kullanılan üst düzey bellek ürünlerine olan talebin güçlü kaldığını ve bu segmentin bir miktar dengeleyici etki yarattığını bildirdi. Ancak bu direnç, genel çip performansındaki düşüşü dengelemeye yetmedi.

TSMC ile rekabet artıyor

Yarı iletken sektöründe Samsung’un zorlu rekabetle karşı karşıya olduğu vurgulandı. TrendForce’a göre, TSMC yüzde 68’lik pazar payıyla liderliğini sürdürürken, Samsung yalnızca yüzde 8’lik bir paya sahip.

Tesla anlaşmasıyla umutlandı

Zorlu çeyreğe rağmen şirket, Tesla ile imzaladığı 16,5 milyar dolarlık çip üretim anlaşması sayesinde yılın ikinci yarısına daha olumlu bakıyor. Bu anlaşmanın çip üretim kapasitesi ve gelirlerde pozitif katkı sağlaması bekleniyor.

Samsung'un ikinci çeyrek sonuçları, jeopolitik riskler, yapay zeka çip pazarındaki hızlı dönüşüm ve rekabetin şirket üzerindeki baskısını bir kez daha gözler önüne serdi. Şirket, yeni dönemde üretim stratejilerini ve pazar odağını yeniden yapılandırarak toparlanmayı hedefliyor.