ABD'li fon Tüpraş'ta hisse alımı yaptı
Lazard Asset Management, 1.51 milyon adet Tüpraş hissesi alarak payını yüzde 5'in üzerine çıkardı.
Tüpraş'ta yeni pay alımı yapan Lazard Asset Management LLC'nin payı yüzde 5'in üzerine çıktı.
KAP'ta yer alan açıklamaya göre, ABD'li dev fon, 6 Haziran'da Tüpraş hisselerinde pay başına 104.5 liradan 1.51 milyon adet pay alımı yaptı.
Söz konusu işlemin ardından Lazard Asset Management'ın Tüpraş'taki hissedarlık oranı yüzde 4.77'den yüzde 5.38'e yükseldi.
Tüpraş hisseleri saat 15.32'de yüzde 4.3 primle 111.6 liradan işlem görüyor. BIST-100 endeksi ise yüzde 1.93 yükselişte.
Kaynak: Reuters