ABD'li savcılar Google’ın "reklam imparatorluğu"nun bölünmesini istiyor

ABD’de teknoloji devi Google’a karşı yürütülen antitröst davası kritik bir aşamaya girdi. Adalet Bakanlığı savcıları, federal yargıçtan Google’ın ana şirketi Alphabet’in "dijital reklam imparatorluğu"nun önemli bölümlerini ayırmasını talep etti.

ABD’de uzun süredir devam eden bu antitröst davası, teknoloji devlerine yönelik en büyük hukuki mücadelelerden biri olarak öne çıkıyor. Eğer mahkeme savcıların talebini kabul ederse, Google’ın dijital reklamcılıkta kurduğu mevcut yapı tarihe karışabilir.

Yargıcın tespitleri

Davanın temelinde, Yargıç Leonie Brinkema’nın Nisan ayında verdiği karar bulunuyor.

Kararda, Google’ın reklam borsasını ve yayıncı reklam sunucusunu birbirine bağlayarak on yılı aşkın süredir piyasada tekel oluşturduğu tespit edilmişti.

Brinkema, bunun Google’ın reklam pazarında haksız üstünlük kurmasına imkân tanıdığını vurgulamıştı.

Savcıların talebi

Savcılar, Google’ın reklam borsası ile yayıncıların reklam alanı satmak için kullandıkları araçların aşamalı olarak elden çıkarılmasını istedi.

ABD Adalet Bakanlığı Antitröst Dairesi Başkanı Gail Slater, bu hamleyi “açık web reklamcılığı için rekabeti serbestleştirmek” adına cesur bir adım olarak tanımladı.

Google’dan savunma

Google’ın avukatı Karen Dunn, önerilen yapısal çözümün “aşırı abartılı” olduğunu söyleyerek, tüketicilere ve inovasyona zarar vereceği uyarısında bulundu.

Google, bunun yerine davranışsal çözümler sunarak, reklam teklif verilerini rakiplerle paylaşma gibi yöntemlerle rekabetin korunabileceğini savundu.