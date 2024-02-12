ABD'ye ihracat yapan Denge Tarım büyümeye devam ediyor

Müjde DEMİR

Amerika’ya gübre ihracatı yapan ilk Türk Şirketi Denge Tarım, GreenTech America LLC adı altında geçen yıl Amerika’da kendi pazarlama şirketini kurdu.

Bu yıl ise Avrupa pazarı için Romanya’da pazarlama şirketini kurmayı hedefleyen Denge Tarım, Türkiye’den Romanya’ya gönderdikleri ürünleri millileştirerek Avrupa’da dağıtımına başlayacak. Türkiye’de ilk mikrobiyal gübre ihracatı yaptıklarını söyleyen Denge Tarım Ceo’su Atakan Atalay, zaman içerisinde Natural Bioplasma markalı mikrobiyal gübre satışı ile de tarım sektörünün öncü şirketleri arasında yer aldıklarını söyledi.

Son 2 yılda 5 milyon doların üzerinde yatırım yaparak yeni üretim tesisi kurduklarını, Ar-Ge ve Biyoteknolojide yapmış oldukları yatırımların yenilikçi ürünler üretmelerine katkı sağladığını belirten Atalay, “Bu yatırımlar sayesinde Mersin’de bölgesel gübre pazarlama ile başlayan faaliyetlerimiz, Japonya’dan Meksika’ya Polonya’dan Güney Afrika’ya kadar geniş bir alana yayılan küresel bir yolculuk haline geldi. Özellikle bitki besleme konularında fark yaratan yenilikçi çözümlere odaklanan GreenTech ve Agrikey markalarımız var. Bunun yanı sıra, biyoteknoloji, Ar-Ge ve tohum üretim alanlarında da sektöre yön veren yatırımlarımız bulunuyor” dedi.

Yeni teknolojik aletlerle ürünlerini geliştirdiklerinin altını çizen Atalay, “İnovasyon içermeyen ürünler üretmiyoruz. Bizler ağırlıklı olarak ithal edilen gübreleri yerli üretmeye çalışıyoruz. Yenilikçi ürünler geliştirerek hem iç pazarda çiftçilerimizi koruyoruz hem de ihracat potansiyelimizi artırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Süspansiyon konsantre jel gübreyi portföyüne ekleyecek

Geçen yılın değerlendirmesini de yaparak sektörde ilk 5’te olduklarının bilgisini veren Atalay, en fazla ihracat gerçekleştirdikleri ülkelerin Irak ve Romanya olduğunu ve sırasıyla, Mısır, Çin, Kore ve Vietnam olduğunu belirtti. 2024 yılında ise daralan pazara yenilikçi ürünler sunarak portföylerini genişletmeyi ve geçen yıla oranla dış pazarda yüzde 50 iç pazarda ise yüzde 35 büyümeyi hedeflediklerini kaydeden Atalay, “Yenilikçi ürün grubumuza bu yıl bir yenisini daha ekleyeceğiz. Ne toz ne sıvı yeni bir teknoloji olan Süspansiyon Konsantre Jel gübrenin mart ayında yatırımlarını bitirerek pazara sunacağız” dedi.