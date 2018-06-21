Abraaj, Türkiye fonlarını satıyor
Abraaj Latin Amerika, Afrika ve Türkiye'deki fonlarını ABD'li Colony Capital'a satıyor.
Dubai merkezli özel sermaye fonu yöneticisi Abraaj Group, Latin Amerika, Sahra Altı Afrika, Kuzey Afrika ve Türkiye'deki fon yönetim işletmelerini ABD'li yatırım yönetimi şirketi Colony Capital'a satmaya karar verdiğini açıkladı.
Şirketlerin yaptığı açıklamaya göre, söz konusu anlaşma için düzenleyici kurumun ilke onayı alındı ve gereken diğer onayların yanı sıra Cayman Adaları Yüksek Mahkemesi'nin onayının ardından da satışın kesinleşmesi bekleniyor.
Satış, konuya ilişkin mahkeme kararında belirtilen geçici tasfiye ve yeniden yapılanmanın bir parçası. Anlaşmanın finansal şartları açıklanmadı.
Dubai merkezli özel sermaye fonunun Türkiye'de Biletall, Netlog, Fibabanka, Hepsiburada, Yörsan, Republika'da yatırımları var.