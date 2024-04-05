AÇEV’den belediye başkanlarına çağrı

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle dendi:

"Tüm belediye başkanlarını kutluyor ve görevlerinde başarılar diliyoruz. Tüm yerel yöneticilerin bu görev ve yetkilerini vatandaşlarının iyiliği, hayat kalitelerinin artırılması ve toplumsal huzurun korunması için kullanacaklarına yürekten inanıyoruz. Özellikle çocuk, ebeveyn ve kadın dostu sosyal belediyecilik anlayışıyla mevcut projelerini sürdürmelerini ve bunlara ek olarak yeni politikalar ve projeler üretmelerini diliyoruz.

Tam 30 yıldır, her çocuğun sağlıklı, mutlu, güvende ve öğreniyor olması için çalışan bir kurum olarak “yaşamın altın yılları” olan erken çocukluk dönemindeki çocuklara ve onların ebeveynlerine yönelik hizmetler sunmaları için tüm yerel yönetimlerle her türlü iş birliğine ve desteğe hazır ve istekli olduğumuzu vurguluyor, seçim dönemi öncesinde çocuk ve ebeveyn dostu belediyecilik için sunduğumuz önerilerimizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz."