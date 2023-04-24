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Acıbadem’den Hepsiburada’ya

2008’den bu yana 15’e yakın şirkete yatırım yapan Abraaj, Hepsiburada’ya yüzde 25 ve Fibabanka’ya yüzde 9,95 oranında hisse yatırımı yaptı.

Haber Merkezi
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Kerim ÜLKER

Acıbadem Hastaneleri, Acıbadem Sigorta, catering şirketi A+, APB (Acıbadem Proje Yönetimi) ve tekne yönetim şirketi Numarine’ye ortak olan Abraaj, 2013’te Serdar Bilgili’nin gayrimenkul fonu BLG ile öğrenci yurdu yatırımı yapan Republika’ya yüzde 40 payla yatırım yaptı.

2014 yılında Yörsan’da çoğunluk hisse alan Abraaj, daha sonra Kayseri merkezli BRN Yatak ve Urfa ile İstanbul merkezli ameliyat ipliği ve sargı bazı üreticisi Yüce Medikal’e ortak oldu.

Türkiye'nin en büyük entegre lojistik şirketi Netlog’a da ortak olan Abraaj, Kayseri merkezli biletall.com internet sitesinden hisse almıştı.