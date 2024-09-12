Adanalı Köse Tatlıcılık yeni şubelerle büyüyecek
Adana’nın 60 yıllık baklavacı Köse Tatlıcılık, toplamda 38 şubesine bu yıl 5 şube daha eklemeyi hedefliyor. Hilton, Divan, Sheraton gibi otellere de hizmet veren şirket, Türkiye çapında daha geniş bir dağıtım planı oluşturmayı planlıyor.
Ziya İPEK
Adana’da “tek lokmalık” baklava üretimiyle 60 yılı geride bırakan Köse Tatlıcılık, mevcut 38 şubesine bu yıl içinde 5 yeni şube daha ekleyerek, toplamda 43 noktada müşterilerine baklavadan yaş pastaya, dondurmadan su böreğine kadar geniş bir yelpazede lezzetler sunmayı hedefliyor.
Köse Tatlıcılık CEO’su Muhammet Karahan, 1964 yılında tezgâhta başlayan tatlı üretiminin 1982 yılında Sümer mahallesi Karafatma Caddesi’nde ilk yerleşik dükkânın açılmasıyla devam ettiğini, 1996 ile 2001 yılları arasında ise “Köse özel” baklavasını piyasaya sunduklarını kaydetti.
Beş yıl boyunca, “kenarsız kesilmiş baklava” olarak tanıttıkları bu ürünün büyük beğeni topladığını anlatan Karahan, “Bu baklava, her tarafına eşit şekilde dağıtılan fıstığı, pişme ve şerbetlenme derecesinin her tepside eşit olması ve adet sayısının fazla olması nedeniyle bereketli bir tatlıdır. Diğer baklavalarda olduğu gibi dilimleri ikiye bölmeye gerek kalmaz; tek lokmalık olarak sunulur. Tek lokmalık baklavayı Türkiye’ye sevdirdik, çocuklar da bu tatlıyı beğenerek yiyor” dedi.
Baklavada en az 20 çeşit ürünleri bulunduğunu, bu çeşitlerin, bölgesel taleplere göre değişiklik gösterebildiğini aktaran Muhammet Karahan, Gaziantep ve Diyarbakır gibi farklı yörelerin baklava çeşitlerini de müşterilerine sunabildiklerini vurguladı.
Antep fıstığı ve tereyağı gibi malzemeleri yıllardır tanıştıkları tedarikçilerden temin ettiklerine dikkat çeken Karahan, “Antep bölgesindeki fıstık tüccarlarımız ve çiftçilerimizle doğrudan çalışıyoruz. Tereyağı konusunda da özel bir formülümüz var ve bu formüle göre üretim yapan dost üreticilerle çalışıyoruz. Bu iki madde bizim için çok önemli ve üzerinde titizlikle duruyoruz. Her parti ürün, gerekli analizlerden geçmeden işletmemize kabul edilmiyor” ifadelerini kullandı.
“C vitamini zengini aronya dondurması üreteceğiz”
2011 yılından bu yana yaş pasta da dahil olmak üzere farklı tatlı çeşitleriyle hizmet verdiklerini ifade eden Muhammet Karahan, uzun süredir dondurma üretimi de gerçekleştirdiklerini belirtti. Karahan, kaliteli kaşar peyniriyle hazırladıkları tereyağlı su böreğinin de vazgeçilmez lezzetlerden biri olduğunu belirtti.
Karahan, şunları kaydetti: “Bizim en büyük stratejilerimizden biri, yemediğimizi müşterimize yedirmemektir. Bu nedenle, dondurmamızı keçi sütünden kendimiz üretiyoruz. Çalıştığımız çiftliklerden elde ettiğimiz doğal meyvelerle dondurmalarımızı yapıyoruz. Konsantre ürün kullanmıyor, tamamen doğal malzemelerle çalışıyoruz.
Dondurma konusunda son olarak bal badem dondurmasını piyasaya sunduk ve önümüzdeki haftalarda yüksek antioksidan özelliği olan ayrıca C vitamini açısından zengin ve cilt bakımında faydalı olan aronya bitkisini kullanarak ürettiğimiz yeni bir dondurma çeşidini müşterilerimizin beğenisine sunacağız. Aynı şekilde, kendi bahçemizde yetiştirdiğimiz böğürtlenleri de dondurmalarımızda kullanıyoruz.”
Adana’da ve çevresindeki bölgelerde toplam 12 şubeleri olduğunu Tarsus, Ceyhan, Osmaniye, Kadirli, Kozan, İmamoğlu, Silifke ve Mersin gibi illerde de hizmet verdiklerini aktaran Karahan, Adana’ya en uzak şubelerinin Fethiye’de yer aldığını, 2025 yılına kadar 5 yeni şube daha açmayı planladıklarını ifade etti.
HOREKA için 250 tonluk kapasite
Hotel, restoran ve kafeler (HOREKA) için de özel çözümler sunduklarını anlatan Muhammet Karahan, Hilton, Divan, Sheraton gibi kaliteye önem veren otellerde ve bazı özel tatlıcılarla akaryakıt istasyonlarının marketlerinde dondurmalarını sunduklarını kaydetti. Şu anda bölgesel dağıtımlar yaptıklarını, Türkiye çapında daha geniş bir dağıtım planı oluşturmak istediklerini aktaran Karahan, lezzetin korunması için üretimi yıllık 250 tonluk belirli bir kapasitede tuttuklarını vurguladı.
Tükettiği enerjisinin yarısını güneşten karşılıyor
Köse Tatlıcılık, 4500 metrekaresi üretim tesisleri olmak üzere şubeleriyle birlikte toplam 15 bin metrekareyi bulan bir alanda üretim gerçekleştiriyor. Firma, kendi bünyesinde 130 olmak üzere, 38 şubesinde toplam 500 çalışanla faaliyetlerini sürdürüyor. Yenilenebilir enerjiye de yatırım yaparak 0,5 megavat kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali kuran Köse Tatlıcılık, işletmenin enerji ihtiyacının yüzde 50’sini de bu kaynaktan karşılıyor.