Adanalı Köse Tatlıcılık yeni şubelerle büyüyecek

Ziya İPEK

Adana’da “tek lokma­lık” baklava üretimiy­le 60 yılı geride bıra­kan Köse Tatlıcılık, mevcut 38 şubesine bu yıl içinde 5 yeni şube daha ekleyerek, toplamda 43 noktada müşterilerine bak­lavadan yaş pastaya, dondur­madan su böreğine kadar geniş bir yelpazede lezzetler sunma­yı hedefliyor.

Köse Tatlıcılık CEO’su Mu­hammet Karahan, 1964 yı­lında tezgâhta başlayan tatlı üretiminin 1982 yılında Sü­mer mahallesi Karafatma Caddesi’nde ilk yerleşik dük­kânın açılmasıyla devam et­tiğini, 1996 ile 2001 yılları arasında ise “Köse özel” bak­lavasını piyasaya sundukla­rını kaydetti.

Beş yıl boyunca, “kenarsız kesilmiş baklava” olarak tanıttıkları bu ürünün büyük beğeni topladığını an­latan Karahan, “Bu baklava, her tarafına eşit şekilde dağı­tılan fıstığı, pişme ve şerbet­lenme derecesinin her tep­side eşit olması ve adet sayı­sının fazla olması nedeniyle bereketli bir tatlıdır. Diğer baklavalarda olduğu gibi di­limleri ikiye bölmeye gerek kalmaz; tek lokmalık olarak sunulur. Tek lokmalık bakla­vayı Türkiye’ye sevdirdik, ço­cuklar da bu tatlıyı beğenerek yiyor” dedi.

Baklavada en az 20 çeşit ürünleri bulunduğunu, bu çe­şitlerin, bölgesel taleplere gö­re değişiklik gösterebildiğini aktaran Muhammet Karahan, Gaziantep ve Diyarbakır gibi farklı yörelerin baklava çeşit­lerini de müşterilerine suna­bildiklerini vurguladı.

Antep fıstığı ve tereyağı gibi malze­meleri yıllardır tanıştıkları tedarikçilerden temin ettik­lerine dikkat çeken Karahan, “Antep bölgesindeki fıstık tüccarlarımız ve çiftçileri­mizle doğrudan çalışıyoruz. Tereyağı konusunda da özel bir formülümüz var ve bu for­müle göre üretim yapan dost üreticilerle çalışıyoruz. Bu iki madde bizim için çok önem­li ve üzerinde titizlikle duru­yoruz. Her parti ürün, gerekli analizlerden geçmeden işlet­memize kabul edilmiyor” ifa­delerini kullandı.

“C vitamini zengini aronya dondurması üreteceğiz”

2011 yılından bu yana yaş pasta da dahil olmak üzere farklı tatlı çeşitleriyle hizmet verdiklerini ifade eden Mu­hammet Karahan, uzun süre­dir dondurma üretimi de ger­çekleştirdiklerini belirtti. Ka­rahan, kaliteli kaşar peyniriyle hazırladıkları tereyağlı su bö­reğinin de vazgeçilmez lezzet­lerden biri olduğunu belirtti.

Karahan, şunları kaydetti: “Bi­zim en büyük stratejilerimiz­den biri, yemediğimizi müş­terimize yedirmemektir. Bu nedenle, dondurmamızı keçi sütünden kendimiz üretiyo­ruz. Çalıştığımız çiftliklerden elde ettiğimiz doğal meyveler­le dondurmalarımızı yapıyo­ruz. Konsantre ürün kullanmı­yor, tamamen doğal malzeme­lerle çalışıyoruz.

Dondurma konusunda son olarak bal ba­dem dondurmasını piyasaya sunduk ve önümüzdeki haf­talarda yüksek antioksidan özelliği olan ayrıca C vitamini açısından zengin ve cilt bakı­mında faydalı olan aronya bit­kisini kullanarak ürettiğimiz yeni bir dondurma çeşidini müşterilerimizin beğenisine sunacağız. Aynı şekilde, ken­di bahçemizde yetiştirdiğimiz böğürtlenleri de dondurmala­rımızda kullanıyoruz.”

Adana’da ve çevresindeki bölgelerde toplam 12 şubeleri olduğunu Tarsus, Ceyhan, Os­maniye, Kadirli, Kozan, İma­moğlu, Silifke ve Mersin gibi illerde de hizmet verdiklerini aktaran Karahan, Adana’ya en uzak şubelerinin Fethiye’de yer aldığını, 2025 yılına kadar 5 yeni şube daha açmayı plan­ladıklarını ifade etti.

HOREKA için 250 tonluk kapasite

Hotel, restoran ve kafeler (HOREKA) için de özel çözümler sunduklarını anlatan Muhammet Karahan, Hilton, Divan, Sheraton gibi kaliteye önem veren otellerde ve bazı özel tatlıcılarla akaryakıt istasyonlarının marketlerinde dondurmalarını sunduklarını kaydetti. Şu anda bölgesel dağıtımlar yaptıklarını, Türkiye çapında daha geniş bir dağıtım planı oluşturmak istediklerini aktaran Karahan, lezzetin korunması için üretimi yıllık 250 tonluk belirli bir kapasitede tuttuklarını vurguladı.

Tükettiği enerjisinin yarısını güneşten karşılıyor

Köse Tatlıcılık, 4500 metrekaresi üretim tesisleri olmak üzere şubeleriyle birlikte toplam 15 bin metrekareyi bulan bir alanda üretim gerçekleştiriyor. Firma, kendi bünyesinde 130 olmak üzere, 38 şubesinde toplam 500 çalışanla faaliyetlerini sürdürüyor. Yenilenebilir enerjiye de yatırım yaparak 0,5 megavat kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali kuran Köse Tatlıcılık, işletmenin enerji ihtiyacının yüzde 50’sini de bu kaynaktan karşılıyor.