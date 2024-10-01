ADNOC, Covestro'yu 14,7 milyar Euro'ya satın alıyor

Covestro ile ADNOC International ve iştiraki ADNOC International Germany Holding de dahil olmak üzere ADNOC grubu şirketleri yatırım anlaşması imzaladı. Buna göre, ADNOC International ve iştiraki ADNOC International Germany Holding, Covestro'nun tedavüldeki hisselerinin satın alımı için tüm hissedarlarına gönüllü halka açık devralma işlemi başlatacak.

BAE'li şirket, Covestro hissedarlarına hisse başına 62 Euro fiyat teklif edecek. ADNOC'a göre, bu bedel 14,7 milyar Euro işletme değerine karşılık geliyor. Devralma işlemi BAE'li şirketin en az yüzde 50 artı bir hisse alması koşuluna bağlı olacak.

Öte yandan, anlaşmanın bir parçası olarak ADNOC International, Covestro'nun sermaye artırımından 1,17 milyar Euro değerinde yeni hisse satın alarak ek finansman sağlamayı taahhüt ettiği bir yatırım anlaşması da imzaladı.

İlk 5 küresel kimya şirketi olma vizyonu

Covestro Üst Yöneticisi (CEO) Markus Steilemann, ADNOC International'ın desteğiyle son derece cazip sektörlerde sürdürülebilir büyüme için daha güçlü bir temele sahip olacaklarını ve yeşil dönüşüme daha büyük bir katkıda bulunabileceklerini belirtti.

ADNOC Genel Müdürü ve Grup CEO'su Sultan Ahmed el-Cebir de Covestro ile ortaklığın, ADNOC'un devam eden akıllı büyüme ve geleceğe hazırlanma stratejisiyle ilk 5 küresel kimya şirketi olma vizyonuna uyumlu olduğunu kaydetti.