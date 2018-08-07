Ağaoğlu'ndan 'iflas' iddialarına yanıt

07 Ağustos 2018

LEYLA İLHAN

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, konkordato ilan edeceklerine ilişkin söylentilere, "Böyle bir şey yok" yanıtını verdi. Ağaoğlu, yaptığı açıklamada, "Toplam borcumuz bilançomuzun yüzde 10'u bile değil" bilgisini paylaştı.

Ali Ağaoğlu, "Avrupa'nın En Büyük Yaşam Projesi" olarak adlandırdığı, Bodrum'da 12 milyon metrekarelik alanda hayata geçirilecek olan Bodrum projesine ilişkin düzenlenen basın toplantında konuştu.

Son dönemde gayrimenkul sektörü ile ilgili çok spekülasyon olduğunu aktaran Ağaoğlu, haberlerin kasıtlı şekilde olumsuz yapıldığını söyledi.

"Yandık, bittik demenin zamanı değil" diyen Ağaoğlu, "İş adamı olarak çarkları döndüreceğiz. Dünya sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Artık her şeyi devletten beklemek mümkün değil. Üzerimize düşeni yapmalıyız" dedi.

"Malımla duygusal bağım yok"

"Para ihtiyacım olursa malımla vedalaşmasını bilirim" diyen şöyle konuştu: Ağaoğlu, şirketin yarı mamul ve mamul olarak 17 milyar konsolide malı olduğunu dile belirterek, "Fiyatını bulduğumda üzerimdeki ceketimi de satarım. Malımla duygusal bağım yok. İhtiyacım varsa da satarım"

Ağaoğlu, "Başarıyı kıskanan bir toplumuz, bir sanatçımız, sporcumuz başarılı olduğunda ona bir şeyler addedilir. Bizim sektörde de olumlu-olumsuz bir şey olunca adımız öne çıkıyor. Ölü sevici bir toplum olduk, yüzde yüz milliyim. Yurt dışında tek bir kuruşum yok" dedi ve ekledi: "Sektörde en güçlü bilançoya ve mal varlığına sahibim. Bu bilançoyo sektörde hiçbir markanın sahip olmadığını söylüyorlar."

"Bazı elemeler olacak"

Dönemin sabır ve dayanma dönemi olduğunu ifade eden Ağaoğlu, "En arkada kalan aslanlara yem olur, bazı elemeler olacak. Cebinde 50 bin doları olan müteahhit oluyor" şeklinde konuştu.

"Konutta stok da var, talep de.. Ancak konuta erişim sorunu var" diyen Ağaoğlu, "Hayatımız günlük güneşlik değil, herkesin hayatında bir sıkıntı olur ama tünelin sonunda ışık var. Bu süreçten güçlenerek çıkacağız" dedi.