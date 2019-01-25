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AGT, yeni yatırımla krizi fırsata çevirecek

AGT Ağaç Sanayi, 120 milyon euroluk yeni yatırımıyla üretimini iki katına çıkarmayı hedefliyor. Antalya'daki 400 bin metrekarelik tesislerinde gerçekleştirdiği üretimin yarısını ihraç eden şirket, Türkiye'nin en büyük 170 ihracatçısı arasına girdi. (Murat Küçük)

AGT, yeni yatırımla krizi fırsata çevirecek
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