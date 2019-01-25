AGT, yeni yatırımla krizi fırsata çevirecek
AGT Ağaç Sanayi, 120 milyon euroluk yeni yatırımıyla üretimini iki katına çıkarmayı hedefliyor. Antalya'daki 400 bin metrekarelik tesislerinde gerçekleştirdiği üretimin yarısını ihraç eden şirket, Türkiye'nin en büyük 170 ihracatçısı arasına girdi. (Murat Küçük)
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