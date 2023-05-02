AHE’nin aktif büyüklüğü 95,3 milyar TL’yi aştı

Anadolu Hayat Emeklilik, 2023 yılının ilk çeyrek finansal sonuçlarına göre, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre aktif büyüklüğünü yüzde 65 seviyesinde artırdı. Gönüllü bireysel emeklilik ve otomatik katılım toplamından oluşan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fon büyüklüğünü yıl başına göre yüzde 4,5 oranında artırarak 79,1 milyar TL’ye ulaştıran şirketin katılımcı sayısı ise yüzde 2 artışla 2,5 milyonu aştı.

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Murat Atalay, 2023 yılının ilk çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede; “Şubat ayında yaşanan ve birçok ilimizi etkileyen deprem felaketi, tüm ülkemizi derin bir üzüntüyle sarstı. Yaralarımızı iyileştirmeye çalıştığımız bu dönemde hem Anadolu Hayat Emeklilik hem de sektör olarak ülkemize maddi ve manevi katkı sağlamaya, değer katmaya devam ettik.

Emeklilik Gözetim Merkezi'nin 31 Mart 2023 tarihli verilerine göre gönüllü bireysel emeklilik ve otomatik katılım toplamından oluşan BES fon büyüklüğümüz yıl başına göre yüzde 4,5 oranında artarak 79,1 milyar TL’ye ulaştı, katılımcı sayımız ise yüzde 2 oranında büyüyerek 2,5 milyonu aştı. Bunun yanı sıra şirketimiz 1,3 milyonu geçen gönüllü BES katılımcı sayısı ve 4,1 milyar TL’yi geçen otomatik katılım fon büyüklüğü ile her iki kategoride özel sermayeli şirketler arasındaki liderliğini yılın ilk çeyreğinde de sürdürdü.

Hayat sigortası prim üretimimiz 2023 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 169,1 oranında artarak 1,5 milyar TL’ye ulaştı. Aktif büyüklüğümüz 95,3 milyar TL seviyesinde, özkaynaklarımız ise 3,1 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. 2023 yılına ait ilk çeyrek verilerine göre; 18 yaş altı katılımcı sayısında 195 bini, fon büyüklüğünde ise 1,1 milyar TL seviyesini aştık. 18 yaş altı müşteri grubunda, katılımcı sayısında yüzde 28,4, fon büyüklüğünde ise yüzde 26,5 pazar payı ile bu müşteri grubundaki liderliğimizi koruduk” diye konuştu.

“Ülke ekonomisine ve toplumsal kalkınmaya katkı sağlamaya devam edeceğiz”

Yılın ilk çeyreğinin sürdürülebilirlik bakış açıları ve dijitalleşme vizyonu kapsamında faaliyetlerine ara vermeden devam ettikleri bir dönem olduğunu belirten Atalay, “Dijital dönüşüm ve altyapı çalışmalarımızı sürdürerek, dijital kanallarımız üzerinden müşterilerimizle yeni uygulamalarımızı paylaştık. Müşterilerimize daha hızlı ve pratik çözümler sunmaya ve tüm süreçlerimizi yenilikçi bir bakış açısıyla yürütmeye devam ettik.

Aralık ayında Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği iş birliği ile lansmanını yaptığımız, ‘Tohum Kumbaram’ sosyal sorumluluk projesi kapsamında 2023 yılının ilk çeyreğinde 9 atölye gerçekleştirdik ve 500’e yakın çocuğa ulaştık. Böylelikle çocukların erken yaşta doğayla ilgili farkındalıklarını artırmak adına önemli adımlar attık. Tohumun önemine dikkat çekmek için atölyelerimize hız kesmeden devam ediyoruz.

2023; BES müşterilerine sistemden kısmi çıkış hakkının tanınması, kredi ihtiyaçları için bireysel emeklilik sözleşmelerinden kaynaklı alacaklarının tamamının ya da bir kısmının alacağın devri sözleşmesi yoluyla bankalara devredilebilmesi ve BES’te hediye sertifikası gibi yenilik ve değişimlerin yer aldığı bir sektör gündemi ile başladı. Faaliyet gösterdiğimiz branşları olumlu etkileyeceğini düşündüğümüz bu değişikliklere ve önümüzdeki dönemde hayata geçmesi beklenen mevzuat düzenlemelerine sağlayacağımız hızlı uyum ile sektörümüze yön vermeyi sürdüreceğiz.

Anadolu Hayat Emeklilik olarak müşteri deneyimini, dijitalleşmeyi ve sürdürülebilirliği ön planda tuttuğumuz çalışmalarla başladığımız 2023 yılının kalan döneminde de ülke ekonomisine ve toplumsal kalkınmaya katkı sağlamaya aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.