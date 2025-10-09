Airbus’tan 9 ayda 507 teslimat: Eylül rekorla kapandı

Airbus, Eylül ayında 73 uçağı müşterilerine teslim ederek bu ay için rekor seviyeye ulaştı. Şirket, motor tedariklerinde gözle görülür bir iyileşme olduğunu ve üretim sürecindeki darboğazların kademeli olarak azaldığını açıkladı.

Hedef: Yıl sonuna kadar 820 teslimat

Yılın ilk dokuz ayında toplam 507 teslimat gerçekleştiren Airbus, 2025 yılı sonuna kadar 820 uçağı müşterilerine ulaştırmayı hedefliyor. Bu hedefe ulaşmak için şirketin son çeyrekte 313 teslimat daha yapması gerekiyor.

Motor tedariklerinde toparlanma sinyali

Airbus sözcüsü, “glider” olarak adlandırılan, motorları henüz takılmamış ancak gövdesi tamamen monte edilmiş uçakların sayısının yılın başında açıklanan 60 seviyesinden düştüğünü belirtti. Sözcü, güncel sayıyı paylaşmadı ancak azalmanın üretim zincirinde ilerleme anlamına geldiğini vurguladı.

Geçen yıla göre önemli artış

Geçen yıl aynı dönemde 50 uçak teslim eden Airbus, Eylül 2025’te bu sayıyı 73’e çıkararak güçlü bir artış yakaladı. Artış, özellikle tedarikçi CFM’de yaşanan grevlerin ve havayollarının artan yedek motor talebinin ardından görülen gecikmelerin hafiflediğine işaret ediyor.