Airbus’tan SAF'ı teşvik için havayollarına jest

Airbus, Toulouse ve Hamburg'da yer alan üretim tesislerinde uçak teslim alan müşterilere ücretsiz olarak yüzde 5'e kadar saf SAF’ı jest olarak verecek. Böylece hava yolu şirketleri teslim aldığı ilk uçakları kendi ülkelerine uçururken Airbus’un yüzde 5’lik ücretsiz SAF jestinden yararlanabilecekler.

Bu tekliften ilk yararlanan havayolu, yeni A320neo'su 3 Temmuz'da Toulouse'dan havalanan Hindistan’a ait Indigo havayolları şirketi oldu. Airbus karbonsuzlaştırma için güvenilir ve verimli bir manivela olarak gördüğü Sürdürülebilir Havacılık Yakıtını teşvik kapsamında bu yıl içinde ticari uçak ve helikopter dahil kendi iç operasyonlarında da yüzde 10 SAF kullanmayı taahhüt etti.

Airbus için siparişler artıyor

Haziran ve Temmuz aylarında yeni uçak siparişlerinde önemli rakamlara ulaşan Airbus, Fransa’Toulouse’daki üretim tesisinde A320 Ailesi için yeni bir montaj hattını devreye aldı.

Bu hattın dahil edilmesiyle Airbus bu seride aylık uçak üretimde 75 adede ulaşmayı hedefliyor. Airbus’un A320 Ailesine yönelik mevcut sipariş stokunun yüzde 60’ını A321 modeli oluşturuyor. Airbus öte yandan Haziran sonu itibariyle uçak sipariş ve teslimat rakamlarını da açıkladı. Airbus Haziran ayında toplam 72 havayoluna 48 uçak teslimi yaparken ilk altı ayda 902 de yeni sipariş aldı.

Yılın ilk altı ayında 73 havayolu şirketine 316 adet uçak teslimi gerçekleştirdi. Airbus Haziran’da Air India ile 250 uçaklık satın alma anlaşması imzaladı. Air India anlaşma kapsamında Airbus’tan 140 adet A320neo ve 70 adet A321neo tek koridorlu uçağın yanı sıra 34 adet A350-1000 ve altı adet A350-900 geniş gövdeli uçak satın alacak. Airbus’un müşteri portföyüne İzlanda’nın havayolu şirketi Icelandair de katıldı.

Şirket anlaşma kapsamında Airbus’tan 13 adet A321 XLR alacak. Öte yandan Delta Air Lines, mevcut anlaşması kapsamında 12 ek A220-300 uçak siparişini açıkladı ve havayolunun toplam kesin A220 sipariş adedini 131 uçağa çıkardı. Son olarak Pegasus Hava Yolları da yakıt ve birim maliyet tasarrufuyla birlikte emisyon azaltımını hedefleyen genç filo planlama stratejisi doğrultusunda, 36 adet yeni Airbus A321neo model uçak siparişi için anlaşma imzaladığını duyurmuştu.