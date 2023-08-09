Ajans Press: Hizmet akışımız sürüyor

Ajans Press Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özkan imzalı şekilde yayımlanan duyuru şöyle;

“Kamuoyunda yer alan ve hizmet veremediğimize dair çıkan söylentilere açıklık getirmek amacıyla bu duyuruyu yapma zorunluluğu olmuştur.

Son günlerde dolaşıma giren yanıltıcı söylemlere karşın, Ajans Press olarak hizmetlerimizde herhangi bir aksaklık ve kesinti bulunmamaktadır. 70 yılı aşkın süredir medya ve iletişim sektöründe yenilikçi hizmetlerimiz, teknolojik çözümlerimiz ve müşteri odaklı yaklaşımımız ile faaliyetlerimize devam etmekteyiz.

Ajans Press olarak, müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamak ve onların hedeflerine ulaşmalarını sağlamak için çalışıyoruz. Yıllar içerisinde kurduğumuz güçlü iş ilişkileri ve medya ağı ile birlikte, etkili iletişim çözümleri sunarak markaların sürdürülebilir büyüme sağlamasına destek olmaktan mutluluk duyuyoruz.

Yenilikçi yaklaşımımız ve teknolojik çözümlerimizi, her zaman en iyi sonuçları elde etmek için kullanmaya devam edeceğiz. Sektördeki tüm gelişmeleri yakında takip ederek, hem müşterilerimize hem de iş ortaklarımıza değer katmayı sürdüreceğiz.

Cumhuriyetimizin 100. yılında, 70 yıllık bir geçmişin getirdiği güven ve birikimle, geleceğe dönük vizyonumuzu daha da güçlendireceğiz. Siz değerli kamuoyuna, basın mensuplarına, iş ortaklarımıza ve müşterilerimize teşekkür ederiz. İleriye doğru hep birlikte büyük başarılara imza atacağımıza inancımız tamdır.”