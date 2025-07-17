AJet 250 bin koltuğu, 9 eurodan başlayan fiyatlarla satışta sundu

AJet, yurt dışı uçuşlarını kapsayan yeni bir indirim kampanyası başlattı.

Türkiye çıkışlı ve varışlı seferlerde geçerli kampanya kapsamında biletler, vergiler hariç 9 euro/dolar’dan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

250 bin koltuk kontenjanı ayrılan kampanyalı biletler, 17 Temmuz 2025 saat 10.00 ile 19 Temmuz 2025 saat 23.59 arasında satışta olacak. İndirimli biletler, 1 Eylül 2025 ile 29 Mart 2026 tarihleri arasındaki yurt dışı seyahatlerinde geçerli olacak.

34 ülkede 59 farklı noktaya uçuş düzenleyen AJet’in kampanyası; Roma, Londra, Paris, Stockholm, Şarm El-Şeyh ve St. Petersburg gibi popüler destinasyonlara avantajlı seyahat imkânı sunuyor.

Kampanyalı “basic” biletler, AJet’in web sitesi, mobil uygulaması, yetkili satış acenteleri ve çağrı merkezi üzerinden satın alınabilecek.

Koltuk seçiminde yüzde 50 indirim

AJet ayrıca, kampanya süresince koltuk seçiminde yüzde 50 indirim uygulayacak. Bu indirim, bilet satın alırken koltuk seçimi yapan ya da daha önce bilet alıp koltuk eklemek isteyen yolcular için geçerli olacak. Koltuk seçimi indirimi yalnızca AJet’in web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapılacak işlemlerde uygulanacak.