AJet’in Şam uçuşları başlıyor! İlk sefer 21 Nisan’da
AJet, Suriye’nin başkenti Şam uçuşlarına Nisan ayında başlıyor. 13 yılın ardından, THY'den sonra Şam uçuşlarını başlatan ikinci Türk şirketi olan AJET'in ilk seferi, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 21 Nisan 2025’te yapılacak.
Suriye’de rejimin devrilmesinin ardından 13 yıl sonra Türkiye’den Şam’a direkt seferleri geçen ocak ayında ilk olarak Türkiye'den THY başlattı. Aynı adımı atan ikinci şirket ise AJet oldu.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Şam Uluslararası Havalimanı’na direkt uçuş başlatma kararı alan AJet'in ilk seferi 21 Nisan’da yapılacak. Yeni hattın biletleri 149 dolar/Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
Şirket İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan haftada 4 gün (Pazartesi, Çarşamba, Cuma, Cumartesi); Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan ise haftada 3 gün (Salı, Perşembe, Pazar) Şam'a direkt seferler yapacak.