AJet’ten yurt dışı uçuşlara özel 40 dolardan başlayan bilet kampanyası
AJet, yaz dönemine yönelik yurt dışı seyahat planlayan yolcular için özel bir kampanya başlattı. Türkiye çıkışlı yurt dışı direkt uçuşlar için geçerli kampanya kapsamında biletler, vergiler dahil 40 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Biletler, AJet.com, mobil uygulama, çağrı merkezi ve yetkili acenteler aracılığıyla temin edilebilecek.
AJet, 14-15 Mayıs tarihlerinde geçerli kampanya kapsamında, 1 Haziran – 31 Temmuz arasındaki yurt dışı uçuşlar için 48 bin koltuğu 40 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sundu.
Kampanya, 14 Mayıs saat 10.00’dan, 15 Mayıs 2025 saat 23.59’a kadar geçerli olacak. Satın alınan biletler, 1 Haziran – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasındaki uçuşlarda kullanılabilecek.
48 bin koltuk satışta
Kampanya kapsamında 34 ülke ve 58 noktaya sefer düzenleyen AJet, toplamda 48 bin indirimli koltuk için satışa çıktı. Kampanya sadece AJet.com, AJet mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden yapılacak alımlarda geçerli olacak.
Geniş Avrupa ve Kuzey Afrika ağı
Kampanya, Roma, Londra, Paris, Stockholm, Şarm El-Şeyh ve Cezayir gibi AJet’in Avrupa ve Kuzey Afrika’daki pek çok popüler noktasını kapsıyor. Kampanyalı biletler yalnızca Türkiye çıkışlı, doğrudan yurt dışı uçuşlarda (KKTC hariç) geçerli olacak.