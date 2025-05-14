AJet, 14-15 Mayıs tarihlerinde geçerli kampanya kapsamında, 1 Haziran – 31 Temmuz arasındaki yurt dışı uçuşlar için 48 bin koltuğu 40 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sundu.

Kampanya, 14 Mayıs saat 10.00’dan, 15 Mayıs 2025 saat 23.59’a kadar geçerli olacak. Satın alınan biletler, 1 Haziran – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasındaki uçuşlarda kullanılabilecek.

48 bin koltuk satışta

Kampanya kapsamında 34 ülke ve 58 noktaya sefer düzenleyen AJet, toplamda 48 bin indirimli koltuk için satışa çıktı. Kampanya sadece AJet.com, AJet mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden yapılacak alımlarda geçerli olacak.

Geniş Avrupa ve Kuzey Afrika ağı

Kampanya, Roma, Londra, Paris, Stockholm, Şarm El-Şeyh ve Cezayir gibi AJet’in Avrupa ve Kuzey Afrika’daki pek çok popüler noktasını kapsıyor. Kampanyalı biletler yalnızca Türkiye çıkışlı, doğrudan yurt dışı uçuşlarda (KKTC hariç) geçerli olacak.