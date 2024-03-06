Akbank mobil bankacılığı TOGG ekranına taşıyor

Birol BOZKURT

Akbank’ın inovasyon ve girişimcilik odaklı çalışmalarını koordine eden Akbank LAB’in yenilenen merkezi, Girişimcilik Haftası kapsamında Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce’nin ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısıyla açıldı.

2023 yılında 700’den fazla teknoloji girişimiyle iletişim kurulduğu ve nesnelerin interneti, giyilebilir temassız ödeme gibi alanlarda birçok ilke imza atıldığını söyleyen, Burcu Civelek Yüce, “Akbank olarak TOGG ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği ile çok ama çok heyecan duyduğumuz bir ilke daha imza attık.

IoT yani nesnelerin İnterneti teknolojisi ile Akbank deneyimini mobilden de çıkartıp TOGG akıllı cihazların ekranına entegre ettik. Önümüzdeki günlerde Akbanklılar hesap yönetiminden, ödeme yapmaya pek çok bankacılık işlemini TOGG akıllı cihazlarının ekranlarından ulaşacakları Akbank Mobil uygulaması ile güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilecek” dedi.

Yenilenen Akbank LAB’in Akbank’ın geleceğin çözümlerini sunma misyonunu güçlendireceğini vurgulayan Burcu Civelek Yüce; “Akbank LAB; 2024 yılında, finansal teknolojilerin geliştirilmesi, en yeni dijital çözümlerin araştırılması, geleceğin öncü teknolojileriyle deneyimlerin paylaşılması ve yenilikçi iş modellerinin geliştirilmesi gibi faaliyetlerini çok güçlü bir şekilde sürdürecek. Akbank LAB küresel trendler ve ihtiyaçlar odağında 2016’dan bu yana, açık inovasyon ve kurum içi girişimcilik üzerine odaklanarak faaliyetlerini yürütüyor.

Her yıl 1.000’e yakın ekosistem oyuncusuyla iletişim halindeyiz ve sadece 2023’te 700’den fazla teknoloji girişimiyle görüşmeler gerçekleştirdik. Akbank LAB, ‘Venture Client’ modelini benimseyerek ürün geliştirme süreçlerini hızlandırıyor. Bugüne kadar farklı ülkelerden teknoloji girişimleriyle 40’a yakın inovasyon projesi gerçekleştirdik. Bu projelerden 16’sı başarıyla sonuçlandı ve ölçeklendirildi.

Şu anda 4 projemiz de bu kapsamda sırada bekliyor. Önümüzdeki dönemde açık inovasyon iş ortaklıklarımızı güçlendirerek ilklerin öncüsü olmaya devam edeceğiz. Hedefimiz, gelecek 3 yılda imza attığımız inovasyon projesi sayısını iki katına çıkarmak” diye konuştu.

“Blok zincir ve yapay zeka odağımızda olacak”

Akbank LAB’in gelecek dönem hedeflerinden de bahseden Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, blok zincir teknolojisi ve üretken yapay zeka alanları üzerinde özellikle yoğunlaşacaklarını paylaştı: “Blok zinciri uygulamalarında Türkiye’nin öncü bankalarından biri olarak, regülasyonlara uyumlu adımlar atıyor ve geleceğin finans endüstrisindeki dönüşümünü destekliyoruz. Akbank olarak, akıllı sözleşmeler ve tokenizasyon gibi blok zincirinin yapı taşlarına odaklanarak, finansal varlıkların dijitalleşmesini ve daha etkin yönetimini sağlayacak projeler üzerinde çalışıyoruz.

Öte yandan üretken yapay zeka projelerine de büyük önem veriyoruz. İç süreçlerimizi hızlandırmaya yönelik çalışmalarımızın yanı sıra müşteri deneyimini zenginleştiren çözümler geliştiriyoruz. Yeni nesil teknolojiler alanında yürüttüğümüz çalışmalar ve desteklediğimiz güçlü ekosistemle, insan odaklı bir dönüşüme imza atmaya devam edeceğiz” dedi.

Girişimlere 100 milyon dolarlık fon ayırdı

Akbank Ventures’ın 100 milyon dolarlık sermayesiyle yola çıktığını açıklayan Akbank Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce; “Özel girişim ve risk sermayesi fonları ve girişimlere doğrudan ve ortak yatırım fırsatlarını değerlendiriyoruz. İlk yılımızda, 1 milyon dolar yatırımla iki farklı etki girişimini girişimcilik ekosistemine kazandırdık. Bu doğrultuda, 2023 yılında global ölçekte önde gelen bir özel sermaye fonuna ve fintek odaklı bir diğer özel sermaye fonuna taahhüt sağladık. Bu yatırımlar, Akbank’ın teknoloji ve girişimcilik alanındaki mevcut çalışmalarını destekleyen, stratejik önemi olan yatırımlar konumunda” dedi.