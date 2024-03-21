Akbank Net-Sıfır Bankacılık Birliği'ne katıldı

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 2030 veya daha erken bir dönem için orta düzey bir hedef belirlenmesini öngören birliğe katılan Akbank, kredi portföyünün karbonsuzlaşması kapsamında, dönüşümü öncelikli sektörler için 2030 yılı emisyon azaltım hedeflerini açıkladı.

Net sıfır yolculuğunu bu yeni üyelikle güçlendiren Akbank, enerji, çimento, demir-çelik ve gayrimenkul sektörlerinin düşük karbonlu faaliyete geçişi için iklim dönüşümü finansmanı çalışmalarını önceliklendirecek.

Banka bu kapsamda, karbon yoğun olan bu dört sektöre yönelik finanse edilen kredi portföyü için, Karbon Muhasebe Finansmanı Ortaklığı (PCAF) metodolojisiyle ve NZBA kılavuzlarıyla uyumlu ara hedefler belirledi.

Hedefler, Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlandırma odaklı "2050'ye kadar net sıfır emisyon" senaryosuyla uyumlu olacak şekilde tasarlandı.

Akbank, finanse ettiği emisyon yoğunluğunu 2030'a kadar, 2021 baz yılına göre enerji üretimi faaliyetleri özelinde yüzde 60, çimento üretimi faaliyetleri özelinde yüzde 23,8 ve demir çelik üretimi faaliyetleri özelinde yüzde 29 azaltmayı hedefliyor.

Gayrimenkul sektörü hedefini hizmet binaları ve konut binaları olmak üzere ikiye ayıran banka, finanse ettiği emisyon yoğunluğunu 2030'a kadar, 2021 baz yılına göre hizmet binalarında yüzde 40,8, konut binalarında ise yüzde 49,3 azaltmak üzere çalışmalarını hızlandırdı.

Akbank aynı zamanda, 2021 baz yılı kredi portföyü emisyonlarını Net-Sıfır Bankacılık Birliği ve Karbon Muhasebe Finansmanı Ortaklığı metodolojileriyle uyumlu olarak şeffaflık prensipleri uyarınca duyurmaya hazırlanıyor. Eşzamanlı olarak da belirlediği iddialı iklim hedeflerine diğer sektörlerin de dahil edilmesi konusunda çalışmalarına devam ediyor.

Banka ayrıca operasyonel emisyonlarının karbondan arındırılması için 1,5 dereceye uyumlu bir orta vadeli hedef belirleyerek mutlak Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı emisyonlarını 2030'a kadar yüzde 90 oranında azaltmayı hedefliyor.

"Enerji kredi portföyümüzün yüzde 76'sını yenilenebilir enerji finansmanı oluşturuyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, iklim değişikliğiyle mücadelede kararlı olduklarını belirtti.

Gür, Akbank'ın 2021'den bu yana bireylere ve iş ortaklarına sürdürülebilir finansman çerçevesi uyarınca pek çok tematik alanda sürdürülebilir finansman sağladıklarını kaydederek, "Sürdürülebilir finansman faaliyetlerimizde öne çıkan alanların başında yenilenebilir enerji, temiz ulaşım, deprem bölgesi finansmanı, kadınların güçlendirilmesi ve KOBİ finansmanı geliyor. 2023 yılsonu verilerine göre, proje finansman enerji kredi portföyümüzün yüzde 76'sını yenilenebilir enerji finansmanı oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Her bir sürdürülebilir finansman işleminin bir ya da birden fazla sürdürülebilir kalkınma amacına da hizmet ettiğini vurgulayan Gür, şunları kaydetti:

"Net-Sıfır Bankacılık Birliği katılımımızla birlikte duyurduğumuz 2030 hedeflerimizi iklim aksiyonu hedefi odağında önemli bir adım olarak görüyoruz. Açıkladığımız bu iddialı hedefler, dönüşümü öncelikli olan dört sektörde faaliyet gösteren iş ortaklarımızın karbonsuzlaşma yolculuğunda gerek finansal gerek finansal olmayan ürün ve hizmetlerimizle destek olacağımızın da bir göstergesi niteliğindedir. 2023'te bu sektörlerde faaliyet gösteren belirli sayıdaki müşterimize karbonsuzlaşma yolculuğunu ilk adımı olan karbon ayak izi hesaplama dijital hizmetini ücretsiz olarak sunduk. 2024'te de bu hizmetlerimizin kapsamını genişleterek sürdüreceğiz."