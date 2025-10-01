Akbank'ta 2 üst seviye atama

Türkiye’nin önde gelen finans kuruluşlarından Akbank, yeni nesil bankacılık vizyonu çerçevesinde yönetim kadrosunda iki önemli atama gerçekleştirdi.

Emre Çift, bireysel bankacılık genel müdür yardımcısı oldu

2009 yılında bankacılık kariyerine başlayan ve 2012’den bu yana Akbank bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan Emre Çift, Bireysel Bankacılık ve Dijital Pazarlama Bölüm Başkanı olarak sürdürdüğü görevinden terfi ederek Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığına getirildi.

Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu olan Çift, Sabancı Üniversitesi’nde Executive MBA programını tamamladı. Çift, 1 Ekim 2025 itibarıyla yeni görevine başlayacak.

Şebnem Dağ güven, dijital çözümler ve strateji’nin başına geçiyor

20 yılı aşkın bankacılık ve finans deneyimine sahip olan Şebnem Dağ Güven ise Dijital Çözümler ve Strateji Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

2010-2022 yılları arasında Akbank’ta strateji, inovasyon ve ödeme sistemleri alanlarında üst düzey görevlerde bulunan Güven, son olarak Türkiye’nin önde gelen ödeme sistemleri şirketlerinden iyzico’da Ticari Faaliyetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Güven, Boston College’da MBA ve Finans yüksek lisans programlarını tamamladı. Dağ Güven, 5 Kasım 2025 itibarıyla yeni görevine başlayacak.