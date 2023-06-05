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Akbank’tan 2030 yılına kadar 200 milyar TL destek hedefi

2050 yılına kadar ‘net sıfır banka’ olma taahhüdü veren Akbank, iş yapış biçimlerini gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma amacıyla şekillendiriyor. Özellikle dört alana odaklandıklarını söyleyen Akbank Finansal Yönetimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Türker Tunalı, “2021 yılında sürdürülebilir kredi finansmanında 2030 yılına kadar 200 milyar TL destek hedefi açıkladık” diye konuştu.

Haber Merkezi
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Başak Nur GÖKÇAM

Sürdürülebilirliğe yönelik yapılan yatırımlara ilişkin konuşan Akbank Finansal Yönetimden Sorumlu Ge­nel Müdür Yardımcısı Türker Tunalı, “Uzun süredir devam eden sürdürülebi­lirlik yolculuğunda hem sektörümüz hem de ülkemiz adına pek çok ilke imza attık. 2007’de Birleşmiş Milletler Küresel İlke­ler Sözleşmesi’ne imza atan ilk Türk ban­kasıyız. The Valuable 500'e Türkiye'den katılan ilk banka ve kurum olduk. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Fi­nans Girişimi (UNEP FI) Finansal Sağ­lık ve Kapsayıcılık Taahhüdü’nün kurucu imzacısı olduk” dedi.

Bu yolculukta çevresel ayak izini azalt­manın öncelikli konuları arasında yer al­dığını belirten Tunalı, “Bu kapsamda 2025 yılına kadar operasyonlarımız kay­naklı emisyonları nötrlemek için çalışı­yoruz. Bu çalışmalar neticesinde, 2022 yı­lında bankamızın operasyonlarından kay­naklanan Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını yüzde 28 azalttık. 2023 başından itibaren, kullandığımız elektriğin yüzde 100’ünü yenilenebilir enerjiden temin etmeye başladık. Aynı zamanda çalışma arkadaş­larımızı bu süreçte ISO 50001 (Enerji Ve­rimliliği Yönetimi) & ISO 14001 (Çevresel Yönetim) eğitimleri ile desteklemeye de­vam ediyoruz. 2050 yılına kadar net sıfır banka olma taahhüdü bu noktada büyük öneme sahip” diye konuştu.

Hedefimizin yüzde 50’sini gerçekleştirdik

Bankacılık sektörünün daha sürdürüle­bilir gelecek için kritik role sahip olduğu­nun bilincinde olduklarının altını çizen Tunalı şöyle devam etti: “Bu kapsamda 2021 yılında sürdürülebilir kredi finans­manında 2030 yılına kadar 200 milyar TL destek hedefi açıkladık. 2023’ün ilk çeyreği itibarıyla, bu alanda 105 milyar TL’yi aşan kredi desteği ile bu hedefimi­zin yüzde 50’sinden fazlasını şimdiden gerçekleştirdik. 2050 Net Sıfır hedefimiz doğrultusunda, karbon yoğun sektörlerin yeşil dönüşümüne, yeşil teknoloji, sür­dürülebilir altyapı, temiz ulaşım alanı­na odaklanmaya devam edeceğiz.” Tuna­lı, KOBİ’lerin yeşil dönüşümünün, Tür­kiye’nin net sıfıra giden yolculuğunda büyük önem taşıdığına dikkat çekti.