Akbank’tan 2030 yılına kadar 200 milyar TL destek hedefi
2050 yılına kadar ‘net sıfır banka’ olma taahhüdü veren Akbank, iş yapış biçimlerini gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma amacıyla şekillendiriyor. Özellikle dört alana odaklandıklarını söyleyen Akbank Finansal Yönetimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Türker Tunalı, “2021 yılında sürdürülebilir kredi finansmanında 2030 yılına kadar 200 milyar TL destek hedefi açıkladık” diye konuştu.
Başak Nur GÖKÇAM
Sürdürülebilirliğe yönelik yapılan yatırımlara ilişkin konuşan Akbank Finansal Yönetimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Türker Tunalı, “Uzun süredir devam eden sürdürülebilirlik yolculuğunda hem sektörümüz hem de ülkemiz adına pek çok ilke imza attık. 2007’de Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne imza atan ilk Türk bankasıyız. The Valuable 500'e Türkiye'den katılan ilk banka ve kurum olduk. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) Finansal Sağlık ve Kapsayıcılık Taahhüdü’nün kurucu imzacısı olduk” dedi.
Bu yolculukta çevresel ayak izini azaltmanın öncelikli konuları arasında yer aldığını belirten Tunalı, “Bu kapsamda 2025 yılına kadar operasyonlarımız kaynaklı emisyonları nötrlemek için çalışıyoruz. Bu çalışmalar neticesinde, 2022 yılında bankamızın operasyonlarından kaynaklanan Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını yüzde 28 azalttık. 2023 başından itibaren, kullandığımız elektriğin yüzde 100’ünü yenilenebilir enerjiden temin etmeye başladık. Aynı zamanda çalışma arkadaşlarımızı bu süreçte ISO 50001 (Enerji Verimliliği Yönetimi) & ISO 14001 (Çevresel Yönetim) eğitimleri ile desteklemeye devam ediyoruz. 2050 yılına kadar net sıfır banka olma taahhüdü bu noktada büyük öneme sahip” diye konuştu.
Hedefimizin yüzde 50’sini gerçekleştirdik
Bankacılık sektörünün daha sürdürülebilir gelecek için kritik role sahip olduğunun bilincinde olduklarının altını çizen Tunalı şöyle devam etti: “Bu kapsamda 2021 yılında sürdürülebilir kredi finansmanında 2030 yılına kadar 200 milyar TL destek hedefi açıkladık. 2023’ün ilk çeyreği itibarıyla, bu alanda 105 milyar TL’yi aşan kredi desteği ile bu hedefimizin yüzde 50’sinden fazlasını şimdiden gerçekleştirdik. 2050 Net Sıfır hedefimiz doğrultusunda, karbon yoğun sektörlerin yeşil dönüşümüne, yeşil teknoloji, sürdürülebilir altyapı, temiz ulaşım alanına odaklanmaya devam edeceğiz.” Tunalı, KOBİ’lerin yeşil dönüşümünün, Türkiye’nin net sıfıra giden yolculuğunda büyük önem taşıdığına dikkat çekti.