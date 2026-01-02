Akbank’tan ADB ile ilk finansman: 100 milyon dolar

Akbank, Asya Kalkınma Bankası'ndan (ADB), 100 milyon ABD Doları tutarında 5 yıl vadeli kaynak sağladı.

Söz konusu işlem, Akbank’ın ADB’den aldığı ilk kredi olmasının yanı sıra, ADB Yönetim Kurulu tarafından Türkiye’de özel sektör için onaylanan ilk işlem olma özelliğini taşıyor.

Kaynak, KOBİ’lere, kadın KOBİ’lere, depremden etkilenmiş ve kapsayıcı büyüme odağında desteklenen bölgelerdeki KOBİ’lere kullandırılacak.

Böylelikle Akbank hem kadınların finansal fırsatlara erişimini artıracak hem de kapsayıcı büyüme odağındaki bölgelere finansman desteği sağlayacak. ADB ile olan iş birliği KOBİ’lerin finansal olarak güçlenmelerine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren Akbank Dönüşüm Akademisi’ni de destekleyerek uzun vadeli sürdürülebilirliğin sağlanmasında rol oynayacak.

Gür: Kapsayıcı büyüme vizyonumuzun yansıması

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, söz konusu finansman işlemini bankanın kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme vizyonunun somut bir yansıması olarak değerlendirdi. Gür, fonların en az yüzde 50’sinin sermayesinin en az yüzde 51’i kadınlara ait olan KOBİ’lere, yüzde 25’inin ise kapsayıcı büyüme odağında desteklenen ve depremden etkilenen bölgelere tahsis edileceğini belirtti.