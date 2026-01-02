THY'den 100 milyar liralık dev yatırım! 26 bin kişilik istihdam imkanı

Türk Hava Yolları (THY), 100 milyar liralık yatırımla dünyanın en büyük kargo terminali ile uçak içi ikram tesisini hayata geçirmeyi planladığını ve bu kapsamda 26 bin kişiye yeni istihdam sağlanacağını açıkladı.

THY’nin, ABD merkezli X platformundaki resmi hesabından yapılan paylaşımda, yatırımın kapsamı ve hedeflerine ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye büyüyor, Türk Hava Yolları kanatlanıyor. 100 milyar liralık yatırımla dünyanın en büyük kargo terminalini ve uçak içi ikram tesisini kuruyor, 26 bin yeni istihdamla geleceği birlikte inşa ediyoruz. Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu olarak bu gurur bizim."