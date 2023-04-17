Akbank’tan KOBİ’lere özel fırsat

Akbank, Yemeksepeti hak ediş ödemelerini aylık olarak Akbank hesabı üzerinden alan üye restoranlar ve "Yemeksepeti Mahalle" esnafına, yıl boyunca toplam 2 bin 700 TL'ye varan chip para, ücretsiz bankacılık işlemleri ve sıfır faizli "Ticari Artı Para" gibi çok sayıda avantaj sağlıyor.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, KOBİ müşterilerini özel fırsatlarla desteklemeye devam ediyor. Bu çerçevede Yemeksepeti ile yeni bir iş birliği başlatan Akbank, üye restoranlara ve Yemeksepeti Mahalle esnafına özel avantajlar sunuyor.

İlk kez alanlara 1.500 tl chip para ödülü

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, Yemeksepeti üyesi KOBİ’ler için yenilikçi ürün ve çözümler sunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"KOBİ'lerin işine hız, gücüne güç katmak için başlattığımız KOBİ Hareketi için yatırımlarımız sürüyor. Bu kapsamda yeni nesil ürün ve hizmetlerle KOBİ'lerin işlerini büyütmeleri için çalışıyoruz. Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz iş birliklerine bir yenisini ekledik ve Yemeksepeti üyesi restoranları ve Yemeksepeti Mahalle esnafı için avantajlı bir dünya yarattık. Hak ediş ödemelerini Akbank üzerinden almaya başlayan restoranlar ve Yemeksepeti Mahalle esnafı chip para ödülü, ücretsiz bankacılık işlemleri ve sıfır faizli Ticari Artı Para kredisinden yararlanırken, POS, Ticari Kredi Kartı ve Taksitli Ticari Kredi gibi ürünlerde Yemeksepeti üyelerine özel sunduğumuz fırsatlardan faydalanabiliyorlar."

Yemeksepeti Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Şener ise Akbank ile gerçekleştirdikleri iş birliğinin kendileri için önemine işaret ederek, "Üye restoranlarımızın Akbank ile sağlanan avantajlarla işlerini daha kolay yönetebilmelerine ve büyümelerine katkı sunmasının yanı sıra bu iş birliği kapsamında Akbank'ın sağladığı avantajlar, üyelerimizin maliyetlerini düşürerek daha hızlı ve verimli bir şekilde çalışmalarına imkan tanıyor. Bu iş birliği sayesinde, Yemeksepeti üye restoranlarımızın ve Yemeksepeti Mahalle esnafımızın daha güçlü bir şekilde büyüyebileceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, 1 Nisan itibarıyla hak ediş ödemelerini Akbank hesapları üzerinden alan Yemeksepeti üyesi restoranlar ve Yemeksepeti Mahalle esnafı, aylık hak ediş tutarı üzerinden 200 TL'ye varan chip para fırsatından yararlanıyor.

"2 bin 700 TL'ye kadar chip para fırsatı sunuluyor

Yeni Akbank'lı üyeler için ise ilk ay 500 TL, sonraki aylar aylık hak ediş tutarı üzerinden 200 TL olmak üzere, yıllık toplam 2 bin 700 TL'ye kadar chip para fırsatı sunuluyor.

Bunun yanında üyeler, ücretsiz bankacılık işlemleri ve sıfır faizli "Ticari Artı Para" ile avantajlı konuma yükselirken, bu kapsamda 12 ay boyunca Akbank İnternet ve Mobil kanallarından 100 EFT, 100 havale ve 2 adet 25 yapraklı Çek Karnesi ücretsiz olarak sunuluyor.

Ayrıca nakit ihtiyaçların karşılanması için 100 bin TL'ye kadar 10 gün sıfır faizli "Ticari Artı Para", vadesiz mevduat hesaplarına tanımlanıyor.

Öte yandan, Yemeksepeti üyelerinin 30 Nisan'a kadar yapacakları yeni POS başvurularında, 3 ay boyunca geçerli olacak şekilde yurt içi peşin işlemlerde tüm kartlar için yüzde 0,69 komisyon oranı ve 6 ay yüzde 50 ücret indirimi olanakları sağlanıyor.

Maaş ödemelerini Akbank üzerinden yapmak isteyen Yemeksepeti restoranları ise maaş ödeme programı ile çalışan başına 12 bin TL’ye varan promosyon ödemesinden yararlanıyor. İlk kez Akbank ticari kredi kartı alan müşterilere de 1.500 TL chip para ödülü kazanma imkanı sunuluyor.