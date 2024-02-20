Akbank'tan yeni uluslararası para transferi hizmeti

Uluslararası para transferlerinde yeni bir alternatif olarak öne çıkan hizmet, Akbank müşterilerinin uluslararası para transferlerini hızlı ve uygun fiyatlı olarak gerçekleştirmelerine olanak sağlıyor.

Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, dijitalleşmeyle artan mobilitenin para transferlerine de yansıtılmasının önemini vurguladı.

Yüce, şöyle devam etti: “Bankacılık sektörü, her geçen yıl dijitalleşerek kendini yenilemeye hızla devam ediyor. Bizler de Akbank olarak dijitalleşme stratejimizde müşterilerimizin ihtiyaç duydukları her noktada yanlarında olmayı önceliklendiriyoruz. Bugün dünyanın diğer ucundaki sevdiklerimizle anında iletişim kurabildiğimiz gibi artık uluslararası para transferlerimizi de dilediğimiz zaman, kolaylıkla ve anında Akbank Mobil’den gerçekleştirebiliyoruz."

'Muhabir banka ücreti yok'

Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, Akbank Mobil üzerinden erişilebilen hizmet sayesinde Akbanklıların uluslararası para transferi işlemlerinde pek çok ayrıcalıktan yararlandığını belirtti.

Oğuz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Akbank Fast Uluslararası ile Akbanklılar, 7 gün 24 saat transfer hizmetimizden yararlanabiliyor. Vadesiz hesaplarından yurt dışındaki diğer bankaların vadesiz hesaplarına, transfer yapacakları ülkenin döviz cinsinden kolayca ve anında para gönderebiliyorlar. Müşterilerimiz, işlem ücretlerini transfer esnasında görüntüleyebiliyor ve işlem sonrasında ayrıca bir muhabir banka ücreti yansıtılmadığı için daha uygun fiyatla işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Sunduğu hız, kolaylık ve uygun fiyat avantajlarıyla Akbank Fast Uluslararası, yeni nesil hizmetlerimizin müşterilerimize sunduğu değeri gözler önüne seriyor. Bu çözümlerimize yenilerini ekleyerek müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."