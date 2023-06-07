Akfen GYO’dan 3 projeye 170 milyon dolar yatırım

Ufuk KORCAN

Türkiye ve Rusya’da sahibi olduğu 19 otel, 1 tatil köyü, 2 öğrenci yurt kompleksi, 1 fabrika binası ve 1 ofis binasından oluşan portföyünün değerini yeni arazi satın alımlarıyla 600 milyon euroya çıkartan Akfen Gayrimenkul Ortaklığı (Akfen GYO) 70 milyon dolar harcadığı İstanbul’da Kadıköy Söğütlüçeşme, Muğla’da Bodrum Yalıkavak ve Milas Kıyıkışlacık projelerine yaptığı yatırımı 2026’ya kadar 170 milyon dolara çıkartacak.

Akfen GYO Genel Müdürü Sertac Karaağaoğlu, “2007 yılında yola çıktığımızda Türkiye’de çağdaş şehir otellerinin öncüsü olduk. Aradan geçen 16 yılda portföyümüzü farklı yatırımlarla çeşitlendirerek ve varlıklarımızı alanlarında sektör lideri operatörlere işlettirerek her dönem garanti kira gelirlerini artıran güçlü bir şirket haline geldik. Gelecek döneme hazırlığımızı tamamladık” dedi.

3 projeyi 2024-2026 yılları arasında tamamlamayı hedeflediklerini anlatan Karaağaoğlu, “38 milyon dolarlık yatırımla Bodrum Yalıkavak’ta limana tepeden bakan ve önü kapanmayacak bir noktadaki 22 dönümlük arazi üzerinde 29 villa hayata geçireceğiz. Bu villaların satışından yaklaşık 60 milyon dolara yakın gelir bekliyoruz. Tabanlıoğlu’nun mimarlığını yaptığı projeye başladık, 2025 yılında teslim etmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Bir diğer proje olarak Bodrum’da Kıyıkışlacık bölgesinde 83,5 dönümlük arazi üzerinde 90 milyon dolarlık yatırımla yeni bir proje geliştireceklerini anlatan Karaağaoğlu, “Bodrum merkeze denizyolu ile 15 dakika, havalimanı yanındaki Güllük Limanı’na ise 5 dakika uzaklığında; bahçe ve çatı dublekslerinden oluşan tek katlı ve dubleks evler yapacağız. Projede bir otel de yer alacak” dedi.

Sertac Karaağaoğlu, İstanbul Kadıköy Söğütlüçeşme’de ise tüm ulaşım akslarının merkezinde Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından geliştirilen proje dahilinde yüksekliği viyadükleri geçmeyecek ve tamamen çevreci yapılarla 19 bin metrekarelik alanda yeme-içme ve kültür-sanat alanları üretimine başladıklarını belirterek, “Benzerlerinin Londra, Barselona, Paris gibi Avrupa şehirlerinde yer alan açık hava pazar konseptimizi 45 milyon dolarlık yatırımla 2024 yılının ilk çeyreğinde hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

Yeni yatırım yapılan alanlar

Otel portföyümüzün en yüksek değerli otelimiz Kuzey Kıbrıs’ta yer alan Girne Merit Park otelimizin sahibi olan iştirakimizin satış işlemlerine başladık. Elde edeceğimiz gelirle hem kredilerimizi erken ödeyerek finansman giderlerimizi düşüreceğiz hem de yeni yatırımlarımıza faizsiz finansman sağlamış olacağız.

Gerek Türkiye ve gerekse Rusya otellerimizde oda fiyatlarındaki döviz bazlı yüksek artış gelirden kira aldığımız otellerimizin kira gelirlerini beklenenin de üzerinde artırdı. “Akfen GYO olarak varlıklarımızın değeri 600 milyon euro’ya ulaştı, yıllık kira gelirlerimizi 29,5 milyon euro’ya çıkardık” diyen Karaağaoğlu, “İlk paya dönüştürülebilir tahvil ihracı gerçekleştirdik.

Banka borçlarımızın önemli bir kısmını vadesinden önce kapattık ve aynı anda yeni yatırımlara gitme yolunu seçtik. Böylelikle 2 yıl süren yeniden yapılanma dönemini tamamladık” ifadelerini kullandı.

Bu yaz dördüncü yılına giren Bodrum Loft ile ilgili konuşan Sertaç Karaağaoğlu, “Akfen GYO'nun portföyüne 9 Şubat 2021 tarihinde katılan Bodrum Loft tatil köyü, her anlamda Bodrum’un örnek gösterilen bir projesi haline geldi. Müşteri profilinin yüzde 70’ini yerli turistin oluşturuyor.

Geri kalan kısmı için üyesi olduğumuz Leading Hotels of the World sistemi sayesinde Kolombiya, Rusya, Meksika, Amerika, İngiltere gibi dünyanın birçok ülkesinden tatilci ağırlıyoruz” diye konuştu. 2023 yılı fiyatlarıyla 2+1 villalar 6 aylık 85 bin euro, 3+1 villalar 110 bin euro, 4+1 villalar da 140 bin euro olarak satışların tamamlandığını anlatan Karaağaoğlu, “Projemizde yeşil peyzaj ağırlıklı. Sadece zeytin olarak 750 yetişkin ağaca ulaştık. Bu ağaçlardan yıllık 3.5 ton zeytin hasadı yapıyoruz. Bunları Loft Elia restoranımızda kullanıyoruz” diye konuştu