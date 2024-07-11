Akfen GYO'nun toplam portföy değeri: 689 milyon Euro

Akfen GYO Genel Müdürü Ece Demirpençe, portföylerinin değerinin, stratejik yatırımları ve gayrimenkul sektöründeki güçlü duruşları sayesinde önemli bir artış gösterdiğini belirtti ve ekledi: "Portföyümüzü çeşitlendirerek, yatırım risklerimizi minimize ediyor ve farklı segmentlerde yatırım yaparak daha dengeli bir yapı oluşturuyoruz. Yatırımcılarımıza en yüksek getiriyi sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Şirketin değerlemesi yapılan varlıkları

Şirketin portföyünde yer alan varlıklar şu şekilde sıralanıyor: Bodrum Loft, Hadımköy Fabrika, Ibis Otel Adana, Ibis Otel Ankara Havalimanı, Ibis Otel Bursa, Ibis Otel Esenyurt, Ibis Otel Eskişehir, Ibis Otel İzmir, Ibis Otel Tuzla, Isparta Öğrenci Yurdu, Kıyıkışlacık Projesi, Kütahya Öğrenci Yurdu, Novotel Bosphorus Karaköy İstanbul, Novotel Trabzon, Novotel ve Ibis Otel Gaziantep, Novotel ve Ibis Otel Kayseri, Novotel ve Ibis Otel Zeytinburnu, Söğütlüçeşme Projesi ve Yalıkavak Villa Projesi.