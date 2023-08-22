Akfen Yenilenebilir Enerji, tek seferde 1,83 milyon dolarlık karbon kredisi satışı gerçekleştirdi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, güneş, su ve rüzgar olarak sadece yerli ve yenilenebilir kaynaklardan üretim yapan 700 megavatlık kurulu güce sahip Akfen Yenilenebilir Enerji, sürdürülebilir enerji üretimi ve çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Şirket, Çanakkale'de bulunan 112 megavatlık Üçpınar Rüzgar Enerji Santrali'nde (RES), çevresel sürdürülebilirlik ve ekonomiye katkı sağlama hedefleri doğrultusunda önemli bir başarıya imza attı. Akfen Yenilenebilir Enerji, İngiltere merkezli EOS Climate&Energy şirketine tek seferde gerçekleştirdiği karbon kredisi satışıyla 1,83 milyon dolarlık gelir elde etti.

Şirketin gerçekleştirdiği toplam karbon satışlarının miktarı 1,4 milyon tona ulaşırken, bunun Türkiye'ye yarattığı ekonomik değer 2,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Mustafa Kemal Güngör, çevresel sürdürülebilirlik ve ekonomik büyüme hedeflerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Karbon kredisi satışıyla elde ettiğimiz gelir, hem çevresel hedeflerimize olan taahhüdümüzü yansıtıyor hem de Türkiye ekonomisine olumlu bir katkı sağlıyor. Günümüzde çevreye verilen zararı minimize etmek adına, karbon salınımlarını azaltmak için şirketlerin ihtiyacı olan karbon emisyonu denkleştirme uygulamasına katkıda bulunuyor olmak, hem daha yeşil, temiz ve sürdürülebilir bir dünya hedefimize bir adım daha yaklaşmamızı, hem de şirket hedeflerimize uyumumuzu sağlıyor."