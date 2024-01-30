Akfen’in hedefi 2 yılda 910 milyon $’lık yatırım

Akfen Holding, 2 yılda 910 milyon dolarlık yatırımı hayata geçirecek. 66,25 megavat hibrit güneş enerji santrali ve 92,4 megavat ilave rüzgar yatırımları yapacak olan holding, İstanbul Tuzla’da ve Ankara Esenboğa’da yeni otel yatırımlarını da tamamlayacak.

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili ve CEO’su Selim Akın, 2024 ve 2025 yıllarında yatırımlarına ara vermeden devam edeceklerini ve çeşitli alanlarda 910 milyon dolarlık yatırımı hayata geçireceklerini açıkladı.

"Yatırımlarda yeni fırsatlar aramaya devam edeceğiz” açıklamasını yapan Akın, “2024 yılında grup olarak mevcut yatırımlara başlanmasına, devam edenlerin ise bitirilmesine odaklanacağız. Özellikle gayrimenkul yatırımı tarafında Akfen GYO’da yaptığımız bedelli sermaye artırım süreci, bu yatırımların finansmanı konusunda bize bir imkan sağlamış olacak” dedi.

Ekonomideki iyileşmeye paralel şekilde devam eden yatırımlarına yenilerini ekleyeceklerini dile getiren Akın, “2023 yılında Mersin Limanı, Acacia Maden İşletmeleri, Akfen Yenilenebilir Enerji ve Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı şirketlerimizin öncülüğünde önemli yatırımlarımızı tamamladık. Belirsizliklerin zirve yaptığı son 2 yılda 260 milyon dolarlık yatırım yaptık” diye konuştu.

Yatırımlarda yenilebilir enerjinin payı artacak

Yeşil enerji yatırımlarını hızlandırdıklarına vurgu yapan Akın, 66,25 megavat hibrit güneş enerji santrali ve 92,4 megavat ilave rüzgar yatırımlarını hayata geçirip şu anda 699 megavat olan kurulu güçlerini 860 megavata yükselteceklerini söyledi. Yatırımlarının, hem ekonomiye hem de çevreye değer katacağını ifade eden Akın, yenilenebilir enerjide Türkiye’nin payını artırmada önemli rol oynayacaklarını belirtti.

Geçen yıl Akfen Yenilenebilir Enerjinin halka arzını gerçekleştirdiklerini anımsan Akın, güçlü finansal tablolarıyla tamamı yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim yapan, Türkiye’nin çeşitli coğrafi bölgelerine dağılmış genç ve temiz enerji portföylerine yerli ve yabancı yatırımcının ilgisinin çok büyük olduğunu, 442 bin 795 yatırımcının 76 milyar liralık talep oluşturduğunu, toplam talebin halka arzda tahsis edilen 3,3 milyar liranın 23 katına ulaştığını söyledi.

2024’te diğer iştirak ya da bağlı ortaklıklarıyla kurumsal aksiyonlar almayı planladıklarını anlatan Akın, “Bu kapsamda uygun pencereler açıldığında borç ve sermaye piyasalarında arzlar düşünüyor, paydaş kitlemizi genişletmeyi planlıyoruz” dedi. Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı şirketinin otellerdeki kira geliri elde etme iş planını yeni sektör ve yatırımlarla çeşitlendirmek için bir yeniden yapılanma süreci içerisine girildiğini anlatan Akın, atılan bu adımlarla her alanda rekor artışlar aldıklarını söyledi.

“Bu şirketimizde sabit getirili projelere odaklanıp yıllık 50 milyon dolarlık kira geliri getirecek bir modeli hayata geçirmek istiyoruz” diyen Akın, “Bu kapsamda Akfen GYO olarak şu anda yapımına devam ettiğimiz Söğütlüçeşme Tren İstasyonu Viyadük Yapımı ve Çevre Düzenleme İşi projemizdeki alanı Türkiye’de ilk olacak bir konseptle yeme-içme merkezi haline dönüştüreceğiz.

Yine Akfen GYO çatısı altında Bodrum Yalıkavak Villa Projesi ve Kıyıkışlacık Turizm Projesi gibi yatırımlarımız devam ederken, İstanbul’da Tuzla ve Ankara’da da Esenboğa’daki yeni otel yatırımlarımız da tamamlanacak” diye konuştu.

Atılan adımlar yabancı şirketleri çekecek

Yüksek enflasyon oranları, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve global siyasi-ekonomik belirsizlikler, depremin yıkımının Türkiye ekonomisini önemli ölçüde etkilediğini dile getiren Selim Akın, “Bu gelişmeler dünyanın olduğu kadar Türkiye’nin de 2024 yılı ekonomik performansını etkileyecek” dedi.

Seçimlerin ardından işbaşına gelen yeni ekonomi yönetiminin aldığı ve uyguladığı kararların ekonomik ortamın iyileşmesine katkıda bulunduğunu anlatan Akın, “Bu adımların devamında yatırım ortamının düzeleceğini ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu yabancı yatırımcıları çekeceğini öngörüyoruz” diye konuştu.

Mersin Limanı’na 451 milyon dolar

Son 2 yılda ortaklarıyla beraber 111 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdikleri Mersin Uluslararası Limanı’nda gelecek 2 senede Türkiye’nin en büyük yatırımlarından birisi olarak öne çıkacak 451 milyon dolarlık yatırım gerçekleştireceklerini söyleyen Selim Akın, Kastamonu Hanönü’ndeki Acacia Bakır Madeni’nde bugüne kadar 68,5 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını ve gelecek 2 yılda 17 milyon dolarlık yeni yatırıma daha imza atacaklarını dile getirdi.