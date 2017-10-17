AKG Gazbeton BATIMAT İnovasyon Ödülleri’nde finale kaldı

17 Ekim 2017

Gazbeton üreticilerinden AKG Gazbeton İşletmeleri’nin AR-GE Merkezi tarafından üretilen ve ticarileşme sürecine giren ürün, inşaat sektörünün prestijli organizasyonlarından biri olan BATIMAT İnovasyon Ödülleri’nde final kaldı.



İnşaat sektöründe inovasyonun buluşma noktası olan BATIMAT’ta ‘Yapı ve Kaplama’ kategorisinde sektörün devleri ile büyük ödül için yarıştı.



AKG Gazbeton İşletmeleri pazara yeni süreceği ürünü 18 Eylül’de Paris’te gerçekleştirilen ödül töreninde görücüye çıktı.



İnovasyon odaklı üretim yapan AKG Gazbeton, Ar-Ge merkezi tarafından hayata geçirilecek ürünle, yapı ömrü boyunca duvar malzemelerinde sağlığa olumlu etki sağlamayı amaçlıyor.

2005 yılında CE belgesi alan AKG Gazbeton, başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerindeki 26 ülkeye ihracat yaparak, Türkiye’de ve dünyada ‘nitelikli yapı ihtiyacının sürekli arttığı’ gerçeğinden yola çıkıp inovasyonu odağına aldı.