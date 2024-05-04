Akıllı süpürge üreticisi Roborock, yeni ürünlerini Türkiye pazarına tanıttı

Roborock, yeni akıllı robot süpürge ürünlerini Türkiye pazarına tanıttı. İstanbul, Divan Kuruçeşme’de gerçekleştirilen lansman etkinliğinde katılımcılar, S8 MaxV Ultra’nın yanı sıra Qrevo MaxV ve dikey süpürge modelleri Flexi Pro ve Flexi Lite’ın birbirinden işlevsel özelliklerini deneyimleme fırsatı buldu.



Robot ve dikey süpürge modelleriyle tüketiciler için farklı segmentlerde ürün çeşitliliği sunmaya odaklanan Roborock’un global hikayesi ve Türkiye’deki çalışmaları hakkında Roborock APAC Pazarlama Direktörü Dan Cham "Müşteri tercihleri, akıllı evlerine kolayca entegre olabilen, yetenekli ve zeki ürünlere doğru kayıyor. Roborock'taki misyonumuz, teknoloji aracılığıyla günlük görevleri daha basit ve daha keyifli hale getirecek akıllı temizlik robotlarını kullanıcılarla buluşturmak. Türkiye pazarına sunduğumuz ürünlerimiz de akıllı teknolojiyi güçlü temizlikle birleştirerek elektrikli süpürgenin ötesine çıkarak adeta evinizin akıllı temizlik asistanına dönüşüyor” dedi.



Roborock Türkiye Satış Müdürü Sara Abdulhamit ise merakla beklenen modeller hakkında “Türkiye’de Roborock’a olan ilgi için oldukça minnettarız. Yaptığımız çeşitli çalışmalar doğrultusunda Türkiye pazarındaki ürün çeşitliliğimizi artırarak buradaki varlığımızı daha da genişletiyoruz. Roborock S8 MaxV Ultra, Qrevo MaxV, Flexi Pro ve Flexi Lite modelleriyle kullanıcılara farklı segmentlerde akıllı temizlik robotları sunuyoruz.” açıklamasını yaptı.

Tüm ürünler yetkili teknoloji marketlerde satışta

Ürünler, MediaMarkt, Vatan, Teknosa gibi zincir teknoloji marketlerinin yanı sıra Hepsiburada, Trendyol, N11, Pazarama gibi çevrimiçi alışveriş platformlarında tüketicilerin beğenisine sunulacak.



Roborock’un amiral gemisi modeli S8 MaxV Ultra’nın başlangıç fiyatı 59.999 TL olarak açıklandı. Roborock Qrevo MaxV, 46.999 TL, Roborock Flexi Pro, 23.999 TL ve Flexi Lite modelini ise 19.999 TL’den başlayan fiyatlarla satın almak mümkün.