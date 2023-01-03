Akkuyu NGS’de bir aşama daha tamam

Akkuyu Nükleer A.Ş Genel Müdürü Anastasia Zoteeva “2022 zor bir yıl olsa da çok başarılı ve üretken geçti. Bu yılın en önemli olayı olan Akkuyu NGS sahasına taze nükleer yakıtın teslim edilmesine yaklaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü kuruluş yıldönümü için 1’inci Ünitenin tamamlanmasından önce dış koruma kabuğu ve diğer kabul işlerini gerçekleştirmeyi planlıyoruz” dedi.

Yarım küre şeklinde ve 215 ton ağırlığındaki İKK kubbesi 16 montaj bölümünden oluşuyor. Kubbe ayrıca sprinkler sistemi servis platformları için 46 tonluk bir çelik yapı içeriyor. Kubbeyi yaklaşık 62 metre yüksekliğe kaldırmak için özel olarak 75 ton ağırlığında bir travers tasarlandı ve üretildi. Liebherr LR 13000 vinç tarafından kaldırılan yapının toplam ağırlığı 340 tondu. Kubbenin montaja uygun hale getirilmesi Akkuyu NGS sahasında gerçekleştirildi ve 3,5 ay sürdü.