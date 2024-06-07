Aksa Elektrik, Özbekistan'la anlaşma imzaladı

Anlaşmayı, Aksa'yı temsilen Aksa Elektrik Grubu İcra Kurulu Üyesi ve Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Alper Erbaş ve Özbekistan Bölgesel Enerji Şebekesi Yönetimi adına kurumun Başkan Yardımcısı Askarov Asrorjon Akramovich imzaladı.

Aksa Elektrik Grubu İcra Kurulu Üyesi ve Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Alper Erbaş, Aksa Grup Şirketleri olarak Özbekistan'ı yakından tanıdıklarını, 2022'nin ilk çeyreğinden bu yana Aksa Enerji'nin Özbekistan'ın en büyük Türk enerji yatırımcısı olduğunu belirtti. Erbaş, Türkiye'de toplam 9 şehirde, yaklaşık 4 milyon nüfusa elektrik dağıtım hizmeti verdiklerini aktararak, "Operasyonel mükemmellik ilkemiz doğrultusunda ileri teknolojiyi kullanarak şebeke operasyonlarımızı optimize ederken, bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 1 milyar dolarlık yatırımla elektrik dağıtım hattımızı hem ekvatorun çevresini üç kez dolaşacak uzunluğa taşıdık hem de güçlendirdik" değerlendirmesinde bulundu.

Stratejimiz, sürdürülebilirlik ve globalleşme odaklı

Aksa Elektrik Grubu'nun '2030 Global Stratejisi' kapsamında yatırımlarını sürdürülebilir yüksek büyüme, globalleşme ve kurumsallaşma eksenlerinde önceliklendireceğinin altını çizen Erbaş, şunları kaydetti:

"Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun zorlu coğrafyalarında başarıyla sürdürdüğümüz elektrik dağıtım operasyonlarımızdaki uzmanlığımızı, ülke sınırlarımızın ötesine taşıyarak, portföy ve gelir çeşitliliği yaratmayı ve aynı zamanda ülkemizi global arenada temsil etmeyi önemsiyoruz. Özbekistan, dünyanın doğu-batı ticaret koridorunda jeostratejik bir pozisyona sahip. Ekonomik büyüme potansiyelinin farkında ve bu doğrultuda enerji üretim yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Elektrik üretim ve tüketim noktaları arasındaki stratejik köprü konumunda olan elektrik dağıtım sektörü ise Özbekistan’ın bu yatırımlarının sağlıklı işleyebilmesi için hayati öneme sahip. Aksa Elektrik Grubu olarak, sektördeki derin deneyimimizi kardeş Özbekistan ile paylaşacak olmaktan onur duyarız."