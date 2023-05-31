Aksa: Hatay'da mobil şubelerle eksiksiz hizmet sağlıyoruz

Aksa Çukurova Doğalgaz Hatay Bölge Müdürü Serhat Kasapoğlu, abonelere her koşul ve durumda kesintisiz hizmet sağlamanın önemli olduğunu belirterek, “Şu an itibarıyla ilimizde 167 bin 827 adet abonemize hizmet sağlayan 9 şehir giriş ve 43 bölge istasyonumuz bulunuyor.

156 kilometrelik çelik hat, 1232 kilometrelik polietilen hat, 462 kilometrelik servis hattımızla birlikte 39 bin 588 binadan oluşan ve 1850 kilometreye ulaşan doğal gaz dağıtım şebekemizde gerekli kontrolleri anlık olarak gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Bölgede sabit Dörtyol ve Reyhanlı ofisleri ile Antakya, İskenderun, Hassa ve Kırıkhan ilçelerinde rotasyonlu olarak hizmet veren iki adet gezgin şube bulunduğunu ifade eden Kasapoğlu, şubelerde abonelik işlemlerinin kolaylıkla yapıldığını kaydetti