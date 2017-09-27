Aksa'dan Endonezya'ya enerji tesisi yatırımı

27 Eylül 2017

Aksa Enerji Üretim AŞ, Endonezya'da doğalgazlı enerji üretim tesisi projesi geliştirmek üzere ön mutabakat anlaşması imzaladığını bildirdi.

Aksa Enerji tarafından KAP'a yapılan bildirimde, projenin Endonezya'nın Açe bölgesinde geliştirileceği ifade edildi.

Söz konusu anlaşmanın Açe bölgesi yönetimi ve Enersis İnşaat Enerji Taahhüt Danışmanlık San. ve Tic. AŞ ile imzalandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aksa Enerji, Endonezya'nın Açe Bölgesi'nde doğalgazlı enerji üretimi projesi geliştirmek üzere Açe Bölgesi yönetimi ve Enersis İnşaat Enerji Taahhüt Danışmanlık San. ve Tic. AŞ ile iki yıl süreli bir ön mutabakat anlaşması imzalamıştır. Ön mutabakat anlaşmasında belirtilen adımlar gerçekleştikçe, gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Kaynak: AA